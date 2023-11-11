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≡ Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47950
Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае
Отправлено: 11.11.23 - 17:12
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Торжественная церемонимя начала строительства автомобильного завода Kia в Костанае состоялась сегодня, 11 ноября. О планах южнокорейской компании стало известно на инвестфоруме в начале августа. Завод, который в год должен выпускать до 70 000 автомобилей, планируют запустить в 2025 году.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3161
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 17:12
#1
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Завод будет реальный или как сейчас на другом заводе готовый автомбиль отмавают от скотча, прикручивают колеса и втородорого продают как местный автомобиль?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 17:15
#2
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Все таки начали..
Круто!
Как то не верилось изначально..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9603
Re: Первый за пределами Кореи - Строительство завода корпорации...
Отправлено: 11.11.23 - 18:05
#3
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Цитата:
Строительство завода корпорации Kia за $250 млн запустили в Костанае

Источник:

Что то меня терзают смутные сомнения,как можно построить завод по производству современных автомобилей всего за 250 млн$,разве что будет некое большое помещение,в котором будут прикручивать колёса.
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