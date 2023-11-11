Отправлено: - 10:45

saba:

За счёт роста военной промышленности произошёл рост немецкой экономики и жители были благодарны гитлеру и его команде за улучшение качества жизни.

Цитата:Но перед этим, вроде в 33м, Гитлер как вроде проводить начал экономические реформы.На примере России же мы видим элементарную нехватку личных принадлежностей, в том числе унитазов.Что то мало верится, что война в Украине им чем то поможет, ведь подавляющая часть населения России живет без них, воды, газа и канализации..И становится только хуже..