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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 907 из 907«1...905906907
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 02:10
#13591
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Оно стоило того?



Власти Хабаровского края установили памятник на месте, где были похоронены 12 сотрудников ОМОНа из Комсомольска-на-Амуре. Все они состояли в отряде особого назначения «Ураган» и погибли в Украине 20 июля 2022 года в результате удара по казарме в Луганской области. Власти до сих пор скрывают подробности гибели отряда, и даже открытие мемориала прошло в тайне.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3410
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 09:00
#13592
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Цитата:
111:
Война помогает России..

Ну это в общем правда. Вчера на НТВ в передаче "Место встречи" обсуждали проблему мигрантов. Не в меру ретивые депутаты хотят запретить приезд мигрантов из ЦА. А им объясняют, что при том количестве денег , которое идёт сейчас на "оборонку" все кадры перешли туда, на гражданские профессии уже просто не хватает людей причём в разных отраслях по разному , но в общем нехватка уже миллионов человек. И рост экономики идёт только за счёт военной промышленности, чтобы поправить дела на "гражданке" нужны ещё мигранты.
Кстати перед II мировой войной , подобное происходило в Германии. За счёт роста военной промышленности произошёл рост немецкой экономики и жители были благодарны гитлеру и его команде за улучшение качества жизни.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 10:45
#13593
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Цитата:
saba:
За счёт роста военной промышленности произошёл рост немецкой экономики и жители были благодарны гитлеру и его команде за улучшение качества жизни.

Но перед этим, вроде в 33м, Гитлер как вроде проводить начал экономические реформы.
На примере России же мы видим элементарную нехватку личных принадлежностей, в том числе унитазов.
Что то мало верится, что война в Украине им чем то поможет, ведь подавляющая часть населения России живет без них, воды, газа и канализации..
И становится только хуже..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 11:45
#13594
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Сегодня суббота, у кого какие предложения, как день закончить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 11:58
#13595
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Кстати, закончить, окончить или кончить..
Вот где сила и смысл в русском языке..
Интересно, как было бы, если б, давайте этот день кончим на веселой ноте....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21184
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 12:16
#13596
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Цитата:
111:
Сегодня суббота, у кого какие предложения, как день закончить?

Собери людей со двора, верни разницу за ключи от шлагбаумов, извинись перед бизнесменами и депутатом :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 12:23
#13597
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Цитата:
maxsaf:
извинись перед бизнесменами и депутатом

У тебя привычка перед властями на коленях ползать?
Ну тебе да, наверно это надо, ты там подневольный человек.
Блин, у нас не так..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 15:32
#13598
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С Годовщиной Освобождения от оккупантов Херсона друзья!
Слава Украине, Слава Героям!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 15:33
#13599
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Освобожденные херсонцы рыдают от счастья!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 15:36
#13600
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Херсон это Украина!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 15:45
#13601
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Этот день Победы, порохом пропах
Это праздник, со слезами на глазах..
Украина, Казахстан с тобой!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 15:51
#13602
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Конечно немного жаль оккупантов, ведь они никогда не пройдутся по Киеву и никогда не споют там песню День Победы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33719
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 16:15
#13603
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Бог любит Троицу!
Мысль, Слово, Деяние..
Где то этого не было, и он решил убрать то, что было...

[Исправлено: 111, 11.11.2023 - 16:18]
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