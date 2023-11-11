Власти Хабаровского края установили памятник на месте, где были похоронены 12 сотрудников ОМОНа из Комсомольска-на-Амуре. Все они состояли в отряде особого назначения «Ураган» и погибли в Украине 20 июля 2022 года в результате удара по казарме в Луганской области. Власти до сих пор скрывают подробности гибели отряда, и даже открытие мемориала прошло в тайне.
Ну это в общем правда. Вчера на НТВ в передаче "Место встречи" обсуждали проблему мигрантов. Не в меру ретивые депутаты хотят запретить приезд мигрантов из ЦА. А им объясняют, что при том количестве денег , которое идёт сейчас на "оборонку" все кадры перешли туда, на гражданские профессии уже просто не хватает людей причём в разных отраслях по разному , но в общем нехватка уже миллионов человек. И рост экономики идёт только за счёт военной промышленности, чтобы поправить дела на "гражданке" нужны ещё мигранты. Кстати перед II мировой войной , подобное происходило в Германии. За счёт роста военной промышленности произошёл рост немецкой экономики и жители были благодарны гитлеру и его команде за улучшение качества жизни.
saba: За счёт роста военной промышленности произошёл рост немецкой экономики и жители были благодарны гитлеру и его команде за улучшение качества жизни.
Но перед этим, вроде в 33м, Гитлер как вроде проводить начал экономические реформы. На примере России же мы видим элементарную нехватку личных принадлежностей, в том числе унитазов. Что то мало верится, что война в Украине им чем то поможет, ведь подавляющая часть населения России живет без них, воды, газа и канализации.. И становится только хуже..
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