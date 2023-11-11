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Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47949
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 12:37
Более года назад, на совещании жителей микрорайона Аэропорт с акимом города Костаная. Я письменно и на словах просил акима города, отделить должностные полномочия, акима области от акима города. То есть аким области, должен заниматься делами всей области, а дела города находятся в введении назначенного управленца. Но что я вижу, на встречу с жителями Куная едут и аким области и аким города.
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Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 641
Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 12:37
Уважаемая редакция! Что в вышенаписанном есть новость?
Когда в новостях вы начнёте новости публиковать, а не публицистические выкидыши?
Когда в новостях вы начнёте новости публиковать, а не публицистические выкидыши?
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3160
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 12:44
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6440
Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 13:07
Человек желает высказаться, так сказать глас народа, возможно надо бы народные новости переименовать или открыть новую рубрику, ничего зазорного не вижу, пусть люди пишут. Если по теме, учитывая что нынешнее народное хозяйство не сравнить что было при союзе, то аппарат управления раздут больше чем надо. Действительно,чего вдвоем толкаться на одной площадке, свадебный генерал на свадьбе должен быть один.
Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 13:23
Пусть ездиют, на законодательном уровне не запрещено же. В областном центре, с пригородными жилыми массивами, проживают более четверти населения области, будут ближе к народу.
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 13:29
Как, правило у руководителя региона больше полномочии. Те или иные проблемы граждан, поднятые на тех-же отчетных совещаниях, по итогам определенного периода, без припонов и волокиты будут решены. Что, в этом негативного, плохого.
[Исправлено: Kairat stayer, 11.11.2023 - 13:50]
[Исправлено: Kairat stayer, 11.11.2023 - 13:50]
Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 13:39
Комментарий удален модератором.
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 13:47
Комментарий удален модератором.
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 13:51
Комментарий удален модератором.
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 13:54
Комментарий удален модератором.
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:05
Цитата:
Не хотел было внедрятся в прения, но пусть редакция разъяснит и автор, ну и 111-ый, про какое именно фото идёт тогда речь. Не люблю замудренные рассуждения.
111:
Да, автор выложил фото Говорова
Да, автор выложил фото Говорова
Не хотел было внедрятся в прения, но пусть редакция разъяснит и автор, ну и 111-ый, про какое именно фото идёт тогда речь. Не люблю замудренные рассуждения.
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:08
Цитата:
Зачем тогда обращаешься ко мне?
Обратись к редакции.
Эл-починно:
но пусть редакция
но пусть редакция
Зачем тогда обращаешься ко мне?
Обратись к редакции.
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:11
Вот президентов даже имя нельзя коверкать.
Того же с Мумбы Юмбы.
А наши аким города, области, на них с издевкой говорить можно, Лелики и Болики?
И использовать свои фото в качестве обзывания?
Если фото не Говорова, тогда чьи?
Почему нет автора фото?
Того же с Мумбы Юмбы.
А наши аким города, области, на них с издевкой говорить можно, Лелики и Болики?
И использовать свои фото в качестве обзывания?
Если фото не Говорова, тогда чьи?
Почему нет автора фото?
Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:11
Цитата:
Для тех, кто не заметил, я и обратился. Цитата:
111:
Обратись к редакции.
Обратись к редакции.
Для тех, кто не заметил, я и обратился. Цитата:
Эл-починно:
пусть редакция разъяснит
пусть редакция разъяснит
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 438
Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.
Отправлено: 11.11.23 - 14:11
Цитата:
Фото сделаны не Георгием, где вы увидели оскорбления, это сравнение с мультипликационными героями, шикарного мультфильма моего детства, только означающее, что два акима, как два брата не разрывно решают проблемы одного района города.
111:
Фото сделаны не Георгием, где вы увидели оскорбления, это сравнение с мультипликационными героями, шикарного мультфильма моего детства, только означающее, что два акима, как два брата не разрывно решают проблемы одного района города.
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