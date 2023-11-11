Re: Приключения Лёлика и Болека в Костанае.

Отправлено: - 13:07

Человек желает высказаться, так сказать глас народа, возможно надо бы народные новости переименовать или открыть новую рубрику, ничего зазорного не вижу, пусть люди пишут. Если по теме, учитывая что нынешнее народное хозяйство не сравнить что было при союзе, то аппарат управления раздут больше чем надо. Действительно,чего вдвоем толкаться на одной площадке, свадебный генерал на свадьбе должен быть один.