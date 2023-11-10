Re: QR-код для мяса и "справедливая цена" на зерно - О...

Отправлено: - 21:29

"- По хлебу и муке подорожания я тоже не вижу, - ответил он на вопрос "НГ" о росте цен.2

Ну конечно не видит. Была буханка 160, стала 180-185 -для министра это вообще 0% при его зарплате