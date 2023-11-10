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QR-код для мяса и "справедливая цена" на зерно - О чем рассказали на костанайском форуме министр и вице-министр МСХ
QR-код для мяса и "справедливая цена" на зерно - О чем рассказали на костанайском форуме министр и вице-министр МСХ
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