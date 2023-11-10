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≡ QR-код для мяса и "справедливая цена" на зерно - О чем рассказали на костанайском форуме министр и вице-министр МСХ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47948
QR-код для мяса и "справедливая цена" на зерно - О чем рассказали на костанайском форуме министр и вице-министр МСХ
Отправлено: 10.11.23 - 17:34
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Глава минсельхоза эксклюзивно поговорил с корреспондентами "НГ" и ответил на вопросы о плохом качестве урожая, поддержке фермеров, подорожании хлеба и мучных изделий. Его заместитель участвовал в сессии, посвященной цифровизации в сфере АПК.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9039
Re: QR-код для мяса и "справедливая цена" на зерно - О...
Отправлено: 10.11.23 - 17:34
#1
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на панельных сессиях----а можно рассказать что это такое , как - то попроще ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33699
Re: QR-код для мяса и "справедливая цена" на зерно - О...
Отправлено: 10.11.23 - 17:44
#2
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Цитата:
Через полгода планируем для населения запустить приложение - люди смогут с помощью QR-кода сканировать информацию, которая будет находиться на мясе. 

Интересно.
Наводишь куар код, - буренка болела бруцелезом, нет, не беру!
Следующую!
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1136
Re: QR-код для мяса и "справедливая цена" на зерно - О...
Отправлено: 10.11.23 - 21:29
#3
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"- По хлебу и муке подорожания я тоже не вижу, - ответил он на вопрос "НГ" о росте цен.2
Ну конечно не видит. Была буханка 160, стала 180-185 -для министра это вообще 0% при его зарплате
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
23
Re: QR-код для мяса и "справедливая цена" на зерно - О...
Отправлено: 11.11.23 - 10:43
#4
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Цитата:
на панельных сессиях----а можно рассказать что это такое , как - то попроще ?
Источник:


Левой кнопкой мыши выделяете нужный фрагмент, правой щёлкаете по выделенному и Google вам в помощь.
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