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≡ До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47948
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 18:13
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Дорогу между микрорайонами Костанай-2 и Аэропорт открыли сегодня, 10 ноября. Марат ЖУНДУБАЕВ и Кумар АКСАКАЛОВ вместе со своими подчиненными и журналистами проехали по новой трассе на автобусе. "Аким города решил покатать нас по новой дороге" - пошутил в начале пути Аксакалов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33699
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 18:13
#1
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А где мои комментарии?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33699
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 18:15
#2
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Цитата:
В среднем от микрорайона Аэропорт до ТРЦ Kostanay Plaza можно будет проехать примерно за 3 минуты. Это в 4 раза быстрее, чем ехать в объезд и в 10 раз быстрее.


Так в 4 раза быстрее или в 10?
Или в 10 раз быстрее чем например ехать зимой на велосипеде?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33699
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 18:21
#3
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Дорога как идет, через ПЧСТР?

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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14457
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 18:26
#4
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Цитата:
Если не будет замечаний от водителей, значит все нормально! А если будет как любят писать журналисты, "Смыло после первого дождя или первой зимы", тогда придется проверять.

Источник:


как это? чет тут немного не понятна мысль акима)
журналист точно ее передал? ничего не переврал?)) я ее и так и эдак кручу и пока не могу понять что аким имел ввиду этой фразой)
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
117
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 18:52
#5
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Цитата:
111:
Так в 4 раза быстрее или в 10?

Исправил, спасибо. "Это в 4 раза быстрее по расстоянию, чем ехать в объезд. А по времени в 10 раз быстрее."
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9039
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 19:03
#6
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
"Это в 4 раза быстрее по расстоянию

-----Все - таки не быстрее , а меньше или короче ? Вы сравниваете скорость и расстояние ??? :lol: :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33699
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 19:07
#7
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Это в 4 раза быстрее по расстоянию,

Мда уж..
Но в общем понял..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1370
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 21:11
#8
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По фото видно, что дорога неровная, колхозная. Видел я, как укладывали асфальт в дождь, слякоть. Долго не простоит, к бабке не ходи. У нас одна дорога более менее нормальная, это Абая и это за 30 лет тауельсиздика. Конечно по ушам народу проехать легко, мол почти миллиард стоит. Альтернатив не знаем и поэтому съедаем всё и радуемся до поры.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1942
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 21:29
#9
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Цитата:
111:
А где мои комментарии?

Вместе с изменением заголовка пропали из виду и комментарии. На статистике это не отразилось.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1942
До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны Аэропорт и Костанай-2, открыли в Костанае
Отправлено: 10.11.23 - 21:32
#10
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Цитата:
abaika95:
я ее и так и эдак кручу и пока не могу понять что аким имел ввиду этой фразой)

Аким имел в виду вариант, когда асфальт смывается с дороги после дождей или после первой зимы. Фраза передана точно. Только запятые не расставлены там, где они нужны. Сейчас исправлю.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
531
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 22:58
#11
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Всем Привет!
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
531
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 10.11.23 - 23:03
#12
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Последнее предложение статьи правильно сформулировать можно?....., что на дороге между Аэропортом и Береке уложено полотно из двухслойного асфальтового бетона!!!
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
117
Re: До первой жалобы - Дорогу, которая соединит микрорайоны...
Отправлено: 11.11.23 - 10:26
#13
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Цитата:
soldat pv:
из двухслойного асфальтового бетона

Да, я переслушал запись диктофона, так предложение сформулировал руководитель отдела ЖКХ.
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