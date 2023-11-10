Отправлено: - 18:15

В среднем от микрорайона Аэропорт до ТРЦ Kostanay Plaza можно будет проехать примерно за 3 минуты. Это в 4 раза быстрее, чем ехать в объезд и в 10 раз быстрее.

Цитата:Так в 4 раза быстрее или в 10?Или в 10 раз быстрее чем например ехать зимой на велосипеде?