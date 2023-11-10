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≡ В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47948
В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Отправлено: 10.11.23 - 16:33
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Соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступило в силу 10 ноября. Эту дату ранее объявило Министерство иностранных дел. Это позволяет казахстанцам непрерывно находиться в Китае без визы до 30 дней.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14457
Re: В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Отправлено: 10.11.23 - 16:33
#1
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ну всё-россию мы видели челябинск, екатеренбург,тюмень.уфа,казань,самара,москва теперь надо и китай посмотреть -урумчи,шанхай,харбин,гонконг
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33699
Re: В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Отправлено: 10.11.23 - 17:18
#2
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Давно бы так.
Интересно, с Алматы туда попасть..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26102
В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Отправлено: 10.11.23 - 17:24
#3
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Цитата:
abaika95:
ну всё-россию мы видели челябинск, екатеренбург,

А кто это - мы?... :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1484
Re: В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Отправлено: 10.11.23 - 20:04
#4
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Цитата:
abaika95:
ну всё-россию мы видели

На чём видели?)))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6439
Re: В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Отправлено: 11.11.23 - 06:47
#5
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Любопытно узнать, загран паспорта потребуют или по удостоверению можно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3409
Re: В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Отправлено: 11.11.23 - 08:14
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
загран паспорта

Конечно загранпаспорта, удостоверения для внутреннего пользования, исключение только РФ. В Узбекистан например нужно загранпаспорт на границе предъявлять.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21182
В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Отправлено: 11.11.23 - 08:16
#7
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Цитата:
saba:
удостоверения для внутреннего пользования, исключение только РФ

Получается, Россия - лучший друг Казахстана? :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3409
Re: В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Отправлено: 11.11.23 - 08:29
#8
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Цитата:
maxsaf:
Россия - лучший друг Казахстана?

Я знал, что кто то отреагирует таким образом. Это соглашение было заключено давно и да, тогда всё было хорошо и никто не ставил под сомнение дружественный характер наших взаимоотношений. Война испортила всё.
P.S. Но периодически у российских патриотов в лице некоторых депутатов возникает вопрос " как прикрыть лавочку", вчера только по НТВ обсуждали вопрос запретить или не запретить миграцию из стран ЦА.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21182
В Казахстане вступил в силу безвизовый режим с Китаем
Отправлено: 11.11.23 - 08:34
#9
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Цитата:
saba:
вопрос запретить или не запретить миграцию из стран ЦА.

Уже не важно) вам теперь надо думать о том, где китайских гостей многоуважаемых расселять. ;-)
Лет через 18 у вас уже будет миллионов 5-6 совершеннолетних китайцев в национальном составе Казахстана ;-)
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