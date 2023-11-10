Отправлено: - 08:29

maxsaf:

Россия - лучший друг Казахстана?

Цитата:Я знал, что кто то отреагирует таким образом. Это соглашение было заключено давно и да, тогда всё было хорошо и никто не ставил под сомнение дружественный характер наших взаимоотношений. Война испортила всё.P.S. Но периодически у российских патриотов в лице некоторых депутатов возникает вопрос " как прикрыть лавочку", вчера только по НТВ обсуждали вопрос запретить или не запретить миграцию из стран ЦА.