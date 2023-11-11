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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:00
Цитата:
Ты не ответил, ты развел помойку.
Я задавал вопрос не о твоем можно нельзя.
Эл-починно:
Я ответил, хотя
Я ответил, хотя
Ты не ответил, ты развел помойку.
Я задавал вопрос не о твоем можно нельзя.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:04
Цитата:
На что я не ответил, можно узнать, или уже забил?
111:
Ты не ответил,
Ты не ответил,
На что я не ответил, можно узнать, или уже забил?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:05
Цитата:
А о чём, тоже интересно.
111:
Я задавал вопрос не о твоем можно нельзя.
Я задавал вопрос не о твоем можно нельзя.
А о чём, тоже интересно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:09
Цитата:
Меня не интересует, кто на что забил.
Я увидел что ты лжешь.
Этого достаточно
Эл-починно:
На что я не ответил, можно узнать, или уже забил?
На что я не ответил, можно узнать, или уже забил?
Меня не интересует, кто на что забил.
Я увидел что ты лжешь.
Этого достаточно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:09
Ладно рекламная пауза
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:10
Цитата:
В каком месте, конкретно!
111:
Я увидел что ты лжешь.
Я увидел что ты лжешь.
В каком месте, конкретно!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:14
Цитата:
Начинается..
Ложь ради жалобы, жалоба ради лжи..
У тебя это обычное явление.
Лучше кидай свои паузы, с тобой не о чем говорить..
Эл-починно:
В каком месте, конкретно
В каком месте, конкретно
Начинается..
Ложь ради жалобы, жалоба ради лжи..
У тебя это обычное явление.
Лучше кидай свои паузы, с тобой не о чем говорить..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:20
Цитата:
Не чего не начинается. Всё имеет своё начало и ... Ну об этом позже. Цитата:
Не ты ли сам лично лишил меня прав в своей ветке, да ещё при этом обозвав?
А я теперь виноват значит?
Интересная логика. Цитата:
У меня к твоему сведению, каждый божий день - обычное явление, которому я радуюсь. И живу .Цитата:
Как и мне с тобой, у тебя же кроме ватного болота вообще мнения другого нет.
111:
Начинается..
Начинается..
Не чего не начинается. Всё имеет своё начало и ... Ну об этом позже. Цитата:
111:
Ложь ради жалобы, жалоба ради лжи..
Ложь ради жалобы, жалоба ради лжи..
Не ты ли сам лично лишил меня прав в своей ветке, да ещё при этом обозвав?
А я теперь виноват значит?
Интересная логика. Цитата:
111:
У тебя это обычное явление.
У тебя это обычное явление.
У меня к твоему сведению, каждый божий день - обычное явление, которому я радуюсь. И живу .Цитата:
111:
с тобой не о чем говорить..
с тобой не о чем говорить..
Как и мне с тобой, у тебя же кроме ватного болота вообще мнения другого нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:27
Цитата:
Но ты же ко мне липнешь, вот уж столько лет..
Ты что там, влюбился что ли в меня..
Эл-починно:
Как и мне с тобой, у тебя
Как и мне с тобой, у тебя
Но ты же ко мне липнешь, вот уж столько лет..
Ты что там, влюбился что ли в меня..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:34
Цитата:
Не, ты опять не понял. Я "липну" только тогда, когда ты "барьер" переходишь - совесть теряешь.
Так что твои мечты
Цитата:
Всё мимо!
111:
Но ты же ко мне липнешь, вот уж столько лет..
Но ты же ко мне липнешь, вот уж столько лет..
Не, ты опять не понял. Я "липну" только тогда, когда ты "барьер" переходишь - совесть теряешь.
Так что твои мечты
Цитата:
111:
влюбился что ли в меня..
влюбился что ли в меня..
Всё мимо!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:41
Цитата:
Что за барьер, в твоей голове?
Ну так скажи, что там у тебя внутри сидит..
Как моя совесть заходит к тебе в душу?
Это уже необычно как то..
Эл-починно:
Я "липну" только тогда, когда ты "барьер" переходишь - совесть теряешь.
Я "липну" только тогда, когда ты "барьер" переходишь - совесть теряешь.
Что за барьер, в твоей голове?
Ну так скажи, что там у тебя внутри сидит..
Как моя совесть заходит к тебе в душу?
Это уже необычно как то..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:46
Цитата:
Не, про свою лучше с барьерами расскажи, вместе посеёмся. Цитата:
А кто то об этом что то говорил, я без понятия, как ты без совести живёшь.
111:
Что за барьер, в твоей голове?
Что за барьер, в твоей голове?
Не, про свою лучше с барьерами расскажи, вместе посеёмся. Цитата:
111:
Как моя совесть заходит к тебе в душу?
Как моя совесть заходит к тебе в душу?
А кто то об этом что то говорил, я без понятия, как ты без совести живёшь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:52
Хм..
И чего добились оккупанты, чтоб их ненавидели, чтоб убирали везде их общность, их безумный быт насилия и хаоса?
И чего добились оккупанты, чтоб их ненавидели, чтоб убирали везде их общность, их безумный быт насилия и хаоса?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 02:00
Цитата:
Поясню, по твоему, как и у некоторых форумчан, мнению. Это и есть нацизм - то есть ненависть ко всему тому, что пришло само собой, но не их заслугами, было достигнуто. Это больше похоже на психоз или безысходность. Слабохарактерность в конце концов.
111:
И чего добились оккупанты,
И чего добились оккупанты,
Поясню, по твоему, как и у некоторых форумчан, мнению. Это и есть нацизм - то есть ненависть ко всему тому, что пришло само собой, но не их заслугами, было достигнуто. Это больше похоже на психоз или безысходность. Слабохарактерность в конце концов.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 02:04
Цитата:
Я тебя просил?
По моему нет.
Мне от вас германцы, не нужно никаких нравоучений к твоему сожалению.
Пытались уже, в 41м..
Не получилось как видим.
Думаешь получится сейчас?
Эл-починно:
Поясню
Поясню
Я тебя просил?
По моему нет.
Мне от вас германцы, не нужно никаких нравоучений к твоему сожалению.
Пытались уже, в 41м..
Не получилось как видим.
Думаешь получится сейчас?
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