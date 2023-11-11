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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:00
#13576
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Цитата:
Эл-починно:
Я ответил, хотя

Ты не ответил, ты развел помойку.
Я задавал вопрос не о твоем можно нельзя.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:04
#13577
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Цитата:
111:
Ты не ответил,

На что я не ответил, можно узнать, или уже забил? 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:05
#13578
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Цитата:
111:
Я задавал вопрос не о твоем можно нельзя.

А о чём, тоже интересно. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:09
#13579
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Цитата:
Эл-починно:
На что я не ответил, можно узнать, или уже забил?

Меня не интересует, кто на что забил.
Я увидел что ты лжешь.
Этого достаточно
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:09
#13580
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Ладно рекламная пауза

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:10
#13581
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Цитата:
111:
Я увидел что ты лжешь.

В каком месте, конкретно! 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:14
#13582
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Цитата:
Эл-починно:
В каком месте, конкретно

Начинается..
Ложь ради жалобы, жалоба ради лжи..
У тебя это обычное явление.
Лучше кидай свои паузы, с тобой не о чем говорить..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:20
#13583
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Цитата:
111:
Начинается..

Не чего не начинается. Всё имеет своё начало и ... Ну об этом позже. :lol: Цитата:
111:
Ложь ради жалобы, жалоба ради лжи..

Не ты ли сам лично лишил меня прав в своей ветке, да ещё при этом обозвав?
А я теперь виноват значит?

Интересная логика. 8-) Цитата:
111:
У тебя это обычное явление.

У меня к твоему сведению, каждый божий день - обычное явление, которому я радуюсь. И живу .Цитата:
111:
с тобой не о чем говорить..

Как и мне с тобой, у тебя же кроме ватного болота вообще мнения другого нет. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:27
#13584
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Цитата:
Эл-починно:
Как и мне с тобой, у тебя

Но ты же ко мне липнешь, вот уж столько лет..
Ты что там, влюбился что ли в меня..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:34
#13585
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Цитата:
111:
Но ты же ко мне липнешь, вот уж столько лет..

Не, ты опять не понял. Я "липну" только тогда, когда ты "барьер" переходишь - совесть теряешь.
Так что твои мечты
Цитата:
111:
влюбился что ли в меня..

Всё мимо! 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:41
#13586
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Цитата:
Эл-починно:
Я "липну" только тогда, когда ты "барьер" переходишь - совесть теряешь.

Что за барьер, в твоей голове?
Ну так скажи, что там у тебя внутри сидит..
Как моя совесть заходит к тебе в душу?
Это уже необычно как то..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:46
#13587
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Цитата:
111:
Что за барьер, в твоей голове?

Не, про свою лучше с барьерами расскажи, вместе посеёмся. :lol: Цитата:
111:
Как моя совесть заходит к тебе в душу?

А кто то об этом что то говорил, я без понятия, как ты без совести живёшь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 01:52
#13588
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Хм..
И чего добились оккупанты, чтоб их ненавидели, чтоб убирали везде их общность, их безумный быт насилия и хаоса?


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2772
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 02:00
#13589
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Цитата:
111:
И чего добились оккупанты,

Поясню, по твоему, как и у некоторых форумчан, мнению. Это и есть нацизм - то есть ненависть ко всему тому, что пришло само собой, но не их заслугами, было достигнуто. Это больше похоже на психоз или безысходность. Слабохарактерность в конце концов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.11.23 - 02:04
#13590
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Цитата:
Эл-починно:
Поясню

Я тебя просил?
По моему нет.
Мне от вас германцы, не нужно никаких нравоучений к твоему сожалению.
Пытались уже, в 41м..
Не получилось как видим.
Думаешь получится сейчас?
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