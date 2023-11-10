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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:25
Тут же, моя ветка, если не спрашиваю тебя лично, а спрашиваю другого, свое мнение можешь оставить лично при себе и тихонько слушать, что скажет тот, к кому я обратился, если попросит ТВОЕЙ помощи, соизволь помочь чем можешь.
Но встревать в разговор мужиков как то несолидно..
Но встревать в разговор мужиков как то несолидно..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:27
Цитата:
Ну вот.
Флуд редакции и там действуют ИХ правила!
Только надуло в голову?
Эл-починно:
И не твоя.
И не твоя.
Ну вот.
Флуд редакции и там действуют ИХ правила!
Только надуло в голову?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:27
Цитата:
Да ветка твоя, но подлежит правилам НГ. Я как то предлагал Глав.Реду ограничить поступление материала, но обосновали, что всё обо всём. Так и работаем дальше.
111:
Тут же, моя ветка,
Тут же, моя ветка,
Да ветка твоя, но подлежит правилам НГ. Я как то предлагал Глав.Реду ограничить поступление материала, но обосновали, что всё обо всём. Так и работаем дальше.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:30
Цитата:
Ты только жалуешься
Предложений от тебя ноль.
Эл-починно:
Я как то предлагал Глав.Реду ограничить поступление материала,
Я как то предлагал Глав.Реду ограничить поступление материала,
Ты только жалуешься
Предложений от тебя ноль.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:34
Цитата:
А кто тебе мешает тараторить во Флуде?
Просто не хочешь и ищешь виноватых спецом?
Эл-починно:
Да ветка твоя, но подлежит правилам НГ.
Да ветка твоя, но подлежит правилам НГ.
А кто тебе мешает тараторить во Флуде?
Просто не хочешь и ищешь виноватых спецом?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:35
Цитата:
Я и не против, только ты сам сначала определись, что правила менялись в том числе и по моим предложениям, ты же меня в этом как то упрекал, или я ничего не предлагал?
111:
Предложений от тебя ноль.
Предложений от тебя ноль.
Я и не против, только ты сам сначала определись, что правила менялись в том числе и по моим предложениям, ты же меня в этом как то упрекал, или я ничего не предлагал?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:36
Цитата:
У тебя не было никаких предложений.
Были жалобные вопли что ли..
Предложения делал именно я.
Эл-починно:
менялись в том числе и по моим предложениям,
менялись в том числе и по моим предложениям,
У тебя не было никаких предложений.
Были жалобные вопли что ли..
Предложения делал именно я.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:38
Цитата:
можно узнать какие именно, пронумеровано плиз.
111:
Предложения делал именно я.
Предложения делал именно я.
можно узнать какие именно, пронумеровано плиз.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:38
Ладно, занимайся тут словоблудием сам на сам, я поищу что нибудь, для Флуда..
Для нашего общего дела..
[Исправлено: 111, 10.11.2023 - 23:39]
Для нашего общего дела..
[Исправлено: 111, 10.11.2023 - 23:39]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:39
Ну в крайнем случае - смыслом и в вкратце, в чём суть была? Я просто в восторге.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.11.23 - 00:00
Цитата:
Сколько обиды и боли в этой мольбе!
А есчо раз можно?
Только грознее и жалостливей одновременно!
Представь, что ты здесь единственный актер и весь мир для тебя это театр!
[Исправлено: 111, 11.11.2023 - 00:01]
Эл-починно: Оставь флуд от твоей грязи в покое.
Сколько обиды и боли в этой мольбе!
А есчо раз можно?
Только грознее и жалостливей одновременно!
Представь, что ты здесь единственный актер и весь мир для тебя это театр!
[Исправлено: 111, 11.11.2023 - 00:01]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.11.23 - 00:12
Цитата:
Ну ты и мешаешь, со своими фейками и болотом.
Когда было бы интересно пообщаться на нейтральные темы с разными пользователями. Я всех даже и не упомню, таноми, алех , мишаня, макс, акрос, вит, сайлау, дантист, КГПСС (если не ошибаюсь), солдат, саба, да и многие ,кого просто не могу назвать так за раз, но не ты.
[Исправлено: Эл-починно, 11.11.2023 - 00:14]
111:
А кто тебе мешает тараторить во Флуде?
А кто тебе мешает тараторить во Флуде?
Ну ты и мешаешь, со своими фейками и болотом.
Когда было бы интересно пообщаться на нейтральные темы с разными пользователями. Я всех даже и не упомню, таноми, алех , мишаня, макс, акрос, вит, сайлау, дантист, КГПСС (если не ошибаюсь), солдат, саба, да и многие ,кого просто не могу назвать так за раз, но не ты.
[Исправлено: Эл-починно, 11.11.2023 - 00:14]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.11.23 - 00:15
Цитата:
Как?
Цитата:
Хех..
Когда я пришел в этот флуд, тут было 20 тысяч просмотров и он был мертвым.
Тут не было никого от слова ВООБЩЕ!
ЧТО ты городишь фантазии?
Моя тема было тогда 200 тысяч просмотров, за одинаковое количество времени!
Эл-починно:
Ну ты и мешаешь, со своими фейками и
Ну ты и мешаешь, со своими фейками и
Как?
Цитата:
Эл-починно:
Когда было бы интересно пообщаться на нейтральные темы с разными пользователями.
Когда было бы интересно пообщаться на нейтральные темы с разными пользователями.
Хех..
Когда я пришел в этот флуд, тут было 20 тысяч просмотров и он был мертвым.
Тут не было никого от слова ВООБЩЕ!
ЧТО ты городишь фантазии?
Моя тема было тогда 200 тысяч просмотров, за одинаковое количество времени!
-
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