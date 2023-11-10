Отправлено: - 00:12

111:

А кто тебе мешает тараторить во Флуде?

[Исправлено: Эл-починно, 11.11.2023 - 00:14]

Цитата:Ну ты и мешаешь, со своими фейками и болотом.Когда было бы интересно пообщаться на нейтральные темы с разными пользователями. Я всех даже и не упомню, таноми, алех , мишаня, макс, акрос, вит, сайлау, дантист, КГПСС (если не ошибаюсь), солдат, саба, да и многие ,кого просто не могу назвать так за раз, но не ты.