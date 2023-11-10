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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
Страница 159 из 159«1...157158159
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33674
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:25
#2371
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Тут же, моя ветка, если не спрашиваю тебя лично, а спрашиваю другого, свое мнение можешь оставить лично при себе и тихонько слушать, что скажет тот, к кому я обратился, если попросит ТВОЕЙ помощи, соизволь помочь чем можешь.
Но встревать в разговор мужиков как то несолидно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33674
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:27
#2372
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Цитата:
Эл-починно:
И не твоя.

Ну вот.
Флуд редакции и там действуют ИХ правила!
Только надуло в голову?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2756
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:27
#2373
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Цитата:
111:
Тут же, моя ветка,

Да ветка твоя, но подлежит правилам НГ. Я как то предлагал Глав.Реду ограничить поступление материала, но обосновали, что всё обо всём. Так и работаем дальше. 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33674
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:30
#2374
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Цитата:
Эл-починно:
Я как то предлагал Глав.Реду ограничить поступление материала,

Ты только жалуешься
Предложений от тебя ноль.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33674
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:34
#2375
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Цитата:
Эл-починно:
Да ветка твоя, но подлежит правилам НГ.

А кто тебе мешает тараторить во Флуде?
Просто не хочешь и ищешь виноватых спецом?
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2756
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:35
#2376
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Цитата:
111:
Предложений от тебя ноль.

Я и не против, только ты сам сначала определись, что правила менялись в том числе и по моим предложениям, ты же меня в этом как то упрекал, или я ничего не предлагал? 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33674
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:36
#2377
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Цитата:
Эл-починно:
менялись в том числе и по моим предложениям,

У тебя не было никаких предложений.
Были жалобные вопли что ли..
Предложения делал именно я.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2756
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:38
#2378
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Цитата:
111:
Предложения делал именно я.

можно узнать какие именно, пронумеровано плиз. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33674
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:38
#2379
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Ладно, занимайся тут словоблудием сам на сам, я поищу что нибудь, для Флуда..
Для нашего общего дела..

[Исправлено: 111, 10.11.2023 - 23:39]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2756
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.11.23 - 23:39
#2380
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Ну в крайнем случае - смыслом и в вкратце, в чём суть была? :lol: Я просто в восторге.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33674
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.11.23 - 00:00
#2381
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Цитата:
Эл-починно: Оставь флуд от твоей грязи в покое.


Сколько обиды и боли в этой мольбе!
А есчо раз можно?
Только грознее и жалостливей одновременно!
Представь, что ты здесь единственный актер и весь мир для тебя это театр!

[Исправлено: 111, 11.11.2023 - 00:01]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2756
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.11.23 - 00:12
#2382
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Цитата:
111:
А кто тебе мешает тараторить во Флуде?

Ну ты и мешаешь, со своими фейками и болотом.
Когда было бы интересно пообщаться на нейтральные темы с разными пользователями. Я всех даже и не упомню, таноми, алех , мишаня, макс, акрос, вит, сайлау, дантист, КГПСС (если не ошибаюсь), солдат, саба, да и многие ,кого просто не могу назвать так за раз, но не ты.

[Исправлено: Эл-починно, 11.11.2023 - 00:14]
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