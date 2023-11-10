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Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47946
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Отправлено: 10.11.23 - 11:41
9 ноября, акционеры ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, на внеочередном собрании одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан. Переезд завершится не раньше середины 2024 года.
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Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 11:41
ну вот не зря путин приезжал))
его приезд это сигнал своим олигархам переводить к нам свой бизнес для ухода от санкций
ирония будет в том если россия переведет к нам свое производство и бизнес а потом американцы одним санкционным ударом это все схлопнут
это прям будет шикарная шахматная партия
его приезд это сигнал своим олигархам переводить к нам свой бизнес для ухода от санкций
ирония будет в том если россия переведет к нам свое производство и бизнес а потом американцы одним санкционным ударом это все схлопнут
это прям будет шикарная шахматная партия
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33648
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 11:51
Милые магазинчики..
А зачем киприотам или как их там, переезжать в Казахстан?
А зачем киприотам или как их там, переезжать в Казахстан?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21179
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Отправлено: 10.11.23 - 12:06
Цитата:
Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?) Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться
[Исправлено: maxsaf, 10.11.2023 - 12:08]
abaika95:
это прям будет шикарная шахматная партия
это прям будет шикарная шахматная партия
Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?) Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться
[Исправлено: maxsaf, 10.11.2023 - 12:08]
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 12:29
Цитата:
летом поеду еще одну куплю
россиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться))
инвесторы жеж
экономику их поддерживаем наплаву Цитата:
что наговорили? что путин военный преступник? так и токаев также считает
но мы улыбаемся в лицо и ждем выгодного момента))) азиаты жеж))
maxsaf:
Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?)
Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?)
летом поеду еще одну куплю
россиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться))
инвесторы жеж
экономику их поддерживаем наплаву Цитата:
maxsaf:
Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться
Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться
что наговорили? что путин военный преступник? так и токаев также считает
но мы улыбаемся в лицо и ждем выгодного момента))) азиаты жеж))
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 12:43
Цитата:
Схлопнулась у них хлопалка.
abaika95:
одним санкционным ударом это все схлопнут
одним санкционным ударом это все схлопнут
Схлопнулась у них хлопалка.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 633
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 15:20
Цитата:
....только непонятно кто у нас главный инвестор если агрессор вливает в нашу экономику 17 лярдов,там всякие газопроводы, курятина, молочка,и.т.д.Абайка скажи и пример приведи какие наши инвестиции в экономику странны агрессора,только вот твои инвестиции ,так получается ты и есть главный инвестор с напарникам.Налоги платите в ФНС за здачу квартиры платите.
abaika95:
летом поеду еще одну куплю россиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться
летом поеду еще одну куплю россиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться
....только непонятно кто у нас главный инвестор если агрессор вливает в нашу экономику 17 лярдов,там всякие газопроводы, курятина, молочка,и.т.д.Абайка скажи и пример приведи какие наши инвестиции в экономику странны агрессора,только вот твои инвестиции ,так получается ты и есть главный инвестор с напарникам.Налоги платите в ФНС за здачу квартиры платите.
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 16:05
Цитата:
а они разве еще что-то прям серьезно начинали?))
напомню
после вторжения ссср в афганистан в 1980 году сша наложил санкции на ссср
так вот за 5 лет в ссср экономическая ситуация так сильно просела что к власти пришел горбачев который начал проводить реформирование страны на рыночный уклад
потому что ну совсем уже швах был
очереди везде и продуктов на полках нет
в итоге он так до реформировался что к 1991 страна вообще развалилась)))
санкции-работают
просто они рассчитаны на долгий срок
и как бы вся эта возня россии с казахстаном реально не оказалась западней для путина
Skeptic:
Схлопнулась у них хлопалка.
Схлопнулась у них хлопалка.
а они разве еще что-то прям серьезно начинали?))
напомню
после вторжения ссср в афганистан в 1980 году сша наложил санкции на ссср
так вот за 5 лет в ссср экономическая ситуация так сильно просела что к власти пришел горбачев который начал проводить реформирование страны на рыночный уклад
потому что ну совсем уже швах был
очереди везде и продуктов на полках нет
в итоге он так до реформировался что к 1991 страна вообще развалилась)))
санкции-работают
просто они рассчитаны на долгий срок
и как бы вся эта возня россии с казахстаном реально не оказалась западней для путина
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 633
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 16:34
Цитата:
....разговор в другое русло не переводи, тебя с напарником спросили как так получается ,что вы катите бочку на страну агрессора а сами этого агрессора инвестируете?
«Самое главное, и что нас очень радует, меняется структура российской экономики: у нас прибавилось по линии энергетики плюс 3%, а в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России», – сказал Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике. В 1990 году доля перерабатывающей промышленности в ВВП России составляла 26,5%. Однако во время непростого десятилетия часть этих заводов была утеряна. Уже через пять лет доля этой промышленности в ВВП страны упала до 19,7%, потом немного выросла, но в 2002 году снова сократилась до 17,8%, а уже к 2010 году доля упала до 14,8%.
abaika95:
....разговор в другое русло не переводи, тебя с напарником спросили как так получается ,что вы катите бочку на страну агрессора а сами этого агрессора инвестируете?
«Самое главное, и что нас очень радует, меняется структура российской экономики: у нас прибавилось по линии энергетики плюс 3%, а в общей структуре роста переработка составляет 43%. Такого не было никогда за новейшую историю России», – сказал Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, говоря о сотрудничестве в энергетике. В 1990 году доля перерабатывающей промышленности в ВВП России составляла 26,5%. Однако во время непростого десятилетия часть этих заводов была утеряна. Уже через пять лет доля этой промышленности в ВВП страны упала до 19,7%, потом немного выросла, но в 2002 году снова сократилась до 17,8%, а уже к 2010 году доля упала до 14,8%.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33648
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Отправлено: 10.11.23 - 17:37
Цитата:
Ну как то лгать нехорошо..
17 ярдов это товарооборот как понял.
С той же вражеской Ойропой Россия в 2022м году ввезла в Ойропу товаров на 203.4 миллиарда ойро, почти что рекорд, который был в 2012м году.
Товарооборот как идет, так и идет между врагами, друзьями и любовниками, ничего страшного не случилось..
родом из Шанхая2022:
агрессор вливает в нашу экономику 17 лярдов,
агрессор вливает в нашу экономику 17 лярдов,
Ну как то лгать нехорошо..
17 ярдов это товарооборот как понял.
С той же вражеской Ойропой Россия в 2022м году ввезла в Ойропу товаров на 203.4 миллиарда ойро, почти что рекорд, который был в 2012м году.
Товарооборот как идет, так и идет между врагами, друзьями и любовниками, ничего страшного не случилось..
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Отправлено: 10.11.23 - 21:51
Цитата:
Оне не просто начинали. Оне давно начали. Уже из последних сил тужатся. Вот-вот лопнут. Ждём фонтан.
abaika95:
а они разве еще что-то прям серьезно начинали?
а они разве еще что-то прям серьезно начинали?
Оне не просто начинали. Оне давно начали. Уже из последних сил тужатся. Вот-вот лопнут. Ждём фонтан.
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