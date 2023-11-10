Отправлено: - 17:29

111:

Ты думаешь, что за пятницу, субботу, воскресенье и ночь до понедельника я не наберу 30 комментариев, тогда как в среднем пишу 60 в сутки?

Цитата:---------В том то и дело , что наберешь , неся пургу