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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 17:23
Цитата:
Ты думаешь, что за пятницу, субботу, воскресенье и ночь до понедельника я не наберу 30 комментариев, тогда как в среднем пишу 60 в сутки?
Гога:
Потом такой идет , чтобы набрать 30 комментов
Потом такой идет , чтобы набрать 30 комментов
Ты думаешь, что за пятницу, субботу, воскресенье и ночь до понедельника я не наберу 30 комментариев, тогда как в среднем пишу 60 в сутки?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 17:25
А вот то, что удален 13500, не считаю правильным, он же все слова там стер оскорбительного характера?
Я например не стирал нарочито, потому как тот коммент, с которого копировал, не был удален.
Я например не стирал нарочито, потому как тот коммент, с которого копировал, не был удален.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 17:29
Цитата:
---------В том то и дело , что наберешь , неся пургу
111:
Ты думаешь, что за пятницу, субботу, воскресенье и ночь до понедельника я не наберу 30 комментариев, тогда как в среднем пишу 60 в сутки?
Ты думаешь, что за пятницу, субботу, воскресенье и ночь до понедельника я не наберу 30 комментариев, тогда как в среднем пишу 60 в сутки?
---------В том то и дело , что наберешь , неся пургу
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 17:46
Цитата:
Не смотри, не слушай, не городи чуши вокруг меня.
А то я вижу у тебя кроме чуши ничего не осталось.
Печатай лучше картинки с яндекса, так хоть не видно за ними, кто там копирует картинки..
Гога:
-В том то и дело , что наберешь , неся пургу
-В том то и дело , что наберешь , неся пургу
Не смотри, не слушай, не городи чуши вокруг меня.
А то я вижу у тебя кроме чуши ничего не осталось.
Печатай лучше картинки с яндекса, так хоть не видно за ними, кто там копирует картинки..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 17:55
США помогают военным России
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 18:53
Людоеды
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:04
Нацизм в России уже среди детей, которые знают, что украинцы враги..
🚑«Сейчас уедешь в свой Хохлостан, ты поняла меня?» В Подмосковье учительница напала на мать школьницы. Потасовка случилась в школе имени Крупской в Деденево под Дмитровом. Мать шестиклассницы со старшей дочерью пришла поговорить с 52-летней Натальей С., учительницей математики и иностранных языков. Повод — конфликт педагога и ученицы, девочка, мол, хамила Наталье на уроках. Спокойного разговора, однако, не вышло — мать школьницы потребовала вызвать директора, а учительница попросила её выйти из кабинета. Когда та отказалась, Наталья набросилась на родительницу, стала её душить. В драку вмешалась старшая сестра школьницы, которая стала орать на учителя со словами «я тебя сейчас похороню». Предположительно, Наталья родом из Украины. Прокуратура уже проводит проверку школы, а остальным детям велели не распространяться нигде о драке, угрожая «поставить на учёт».
🚑«Сейчас уедешь в свой Хохлостан, ты поняла меня?» В Подмосковье учительница напала на мать школьницы. Потасовка случилась в школе имени Крупской в Деденево под Дмитровом. Мать шестиклассницы со старшей дочерью пришла поговорить с 52-летней Натальей С., учительницей математики и иностранных языков. Повод — конфликт педагога и ученицы, девочка, мол, хамила Наталье на уроках. Спокойного разговора, однако, не вышло — мать школьницы потребовала вызвать директора, а учительница попросила её выйти из кабинета. Когда та отказалась, Наталья набросилась на родительницу, стала её душить. В драку вмешалась старшая сестра школьницы, которая стала орать на учителя со словами «я тебя сейчас похороню». Предположительно, Наталья родом из Украины. Прокуратура уже проводит проверку школы, а остальным детям велели не распространяться нигде о драке, угрожая «поставить на учёт».
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:09
Цитата:
----Ещё только предположили - а ты тут как тут .
111:
Предположительно,
Предположительно,
----Ещё только предположили - а ты тут как тут .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:11
----Ну что сказать - бабы дуры
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:12
Цитата:
Думаешь у украинца по национальности не осталось корней с его бывшей Родины?
Гога:
Ещё только предположили - а ты тут как тут .
Ещё только предположили - а ты тут как тут .
Думаешь у украинца по национальности не осталось корней с его бывшей Родины?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:17
Цитата:
Я?
По моему тг канал Москва
Гога:
а ты тут как тут .
а ты тут как тут .
Я?
По моему тг канал Москва
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:19
Что будет на 15й год войны, стоит только догадываться..
Скорее всего пойдет настоящая резня в России против тех, кого Сайлау назвал вчера Свиньями..
Скорее всего пойдет настоящая резня в России против тех, кого Сайлау назвал вчера Свиньями..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:21
Цитата:
----Тупость и глупость , невоспитанность - не зависят от национальности .
111:
Думаешь у украинца по национальности
Думаешь у украинца по национальности
----Тупость и глупость , невоспитанность - не зависят от национальности .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:22
Уже их и у нас то особо не любят.
Прям чувствуется, а те, у кого фамилия на О заканчивается, молчат кто они, и приговаривают есть и такие и и такие корни..
Но нация то у них та, которую обзывает Сайлау.
Он тоже ненавидит их, не знаю почему, может потому что в его районе там они самые зажиточные в коттеджах..
Прям чувствуется, а те, у кого фамилия на О заканчивается, молчат кто они, и приговаривают есть и такие и и такие корни..
Но нация то у них та, которую обзывает Сайлау.
Он тоже ненавидит их, не знаю почему, может потому что в его районе там они самые зажиточные в коттеджах..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:23
Цитата:
---Тебе не надоело всякое дерьмо сюда вытаскивать ?Самое главное не пойму - зачем ? Что ты этим хочешь сказать ? Знаю одно , что вразумительного и адекватного ответа не будет .
111:
Я?
Я?
---Тебе не надоело всякое дерьмо сюда вытаскивать ?Самое главное не пойму - зачем ? Что ты этим хочешь сказать ? Знаю одно , что вразумительного и адекватного ответа не будет .
-
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