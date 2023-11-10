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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 17:23
#13516
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Цитата:
Гога:
Потом такой идет , чтобы набрать 30 комментов

Ты думаешь, что за пятницу, субботу, воскресенье и ночь до понедельника я не наберу 30 комментариев, тогда как в среднем пишу 60 в сутки?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 17:25
#13517
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А вот то, что удален 13500, не считаю правильным, он же все слова там стер оскорбительного характера?
Я например не стирал нарочито, потому как тот коммент, с которого копировал, не был удален.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9039
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 17:29
#13518
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Цитата:
111:
Ты думаешь, что за пятницу, субботу, воскресенье и ночь до понедельника я не наберу 30 комментариев, тогда как в среднем пишу 60 в сутки?

---------В том то и дело , что наберешь , неся пургу
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 17:46
#13519
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Цитата:
Гога:
-В том то и дело , что наберешь , неся пургу

Не смотри, не слушай, не городи чуши вокруг меня.
А то я вижу у тебя кроме чуши ничего не осталось.
Печатай лучше картинки с яндекса, так хоть не видно за ними, кто там копирует картинки..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 17:55
#13520
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США помогают военным России


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 18:53
#13521
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Людоеды


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:04
#13522
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Нацизм в России уже среди детей, которые знают, что украинцы враги..

🚑«Сейчас уедешь в свой Хохлостан, ты поняла меня?» В Подмосковье учительница напала на мать школьницы. Потасовка случилась в школе имени Крупской в Деденево под Дмитровом. Мать шестиклассницы со старшей дочерью пришла поговорить с 52-летней Натальей С., учительницей математики и иностранных языков. Повод — конфликт педагога и ученицы, девочка, мол, хамила Наталье на уроках. Спокойного разговора, однако, не вышло — мать школьницы потребовала вызвать директора, а учительница попросила её выйти из кабинета. Когда та отказалась, Наталья набросилась на родительницу, стала её душить. В драку вмешалась старшая сестра школьницы, которая стала орать на учителя со словами «я тебя сейчас похороню». Предположительно, Наталья родом из Украины. Прокуратура уже проводит проверку школы, а остальным детям велели не распространяться нигде о драке, угрожая «поставить на учёт».
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9039
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:09
#13523
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Цитата:
111:
Предположительно,

----Ещё только предположили - а ты тут как тут .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9039
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:11
#13524
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----Ну что сказать - бабы дуры
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:12
#13525
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Цитата:
Гога:
Ещё только предположили - а ты тут как тут .

Думаешь у украинца по национальности не осталось корней с его бывшей Родины?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:17
#13526
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Цитата:
Гога:
а ты тут как тут .

Я?
По моему тг канал Москва


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:19
#13527
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Что будет на 15й год войны, стоит только догадываться..
Скорее всего пойдет настоящая резня в России против тех, кого Сайлау назвал вчера Свиньями..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9039
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:21
#13528
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Цитата:
111:
Думаешь у украинца по национальности

----Тупость и глупость , невоспитанность - не зависят от национальности .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:22
#13529
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Уже их и у нас то особо не любят.
Прям чувствуется, а те, у кого фамилия на О заканчивается, молчат кто они, и приговаривают есть и такие и и такие корни..
Но нация то у них та, которую обзывает Сайлау.
Он тоже ненавидит их, не знаю почему, может потому что в его районе там они самые зажиточные в коттеджах..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9039
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 19:23
#13530
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Цитата:
111:
Я?

---Тебе не надоело всякое дерьмо сюда вытаскивать ?Самое главное не пойму - зачем ? Что ты этим хочешь сказать ? Знаю одно , что вразумительного и адекватного ответа не будет . :-x :-x :-x
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