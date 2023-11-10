Отправлено: - 16:17

maxsaf:

Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?)

Цитата:коли уж заговорили про хатыв ЧБ у меня одну однушку снимает молодая парапарень местный челябинский летчик и девушкалетчик уехал на войну в прошлом годувот его летом сбилируки-ноги переломаны,голова пробита но живой в госпитале-радовались что сейчас боевые выплатят и по ранению и сразу хату купятк нему тут же приходит военная прокуратура с наездомтипа его сейчас лечат и следом под трибунал и никаких выплатвся его родня в панике за что?? (это мне сьемщица его девушка рассказала)оказывается военная прокуратура дело на него завела, его в том квадрате где он летел быть не должно былозначит он либо самолет украинцам хотел перегнать либо что то без команды творилза это его под суд отдали за уничтожение военного имущества (самолета)девушка в панике собрала деньги на адвоката, попросила не выселять ее на это время она всю сумму за проживание вернетя ответил-что без вопросов раз ситуация такаяоказывается там дело повернулось так что этого парня походу свои же сбили по ошибкеа чтобы зенитчиков не наказывать и с фронта не снимать-решили повесить вину на полу-инвалида летчика (ну зачем он уже нужен армии?) и кинуть с бабкамивот сейчас они доказывают в москве с дорогущим адвокатом что военная прокуратура неправавроде дело идет к выигрышуспрашиваю а что дальше делать будете если вам все оплатят? ответила что бабки возьмут и в загрансмысла жить в россии им уже нет да и боязно (большая сумма на кону)патриотизм.....