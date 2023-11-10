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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 11:00
#13501
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Цитата:
maxsaf:
Хорошо, что меня за ценники не посадили на 8 лет

судя по тому что ты тут нарассказывал про бытность владельца магазинчика
то статья за ценники была бы для тебя самой мелкой))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 11:41
#13502
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21170
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 12:01
#13503
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Цитата:
abaika95:
то статья за ценники была бы для тебя самой мелкой))

Была бы, да только "БЫ" помешало
:lol:
Рекламная пауза ;-)


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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 12:26
#13504
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Цитата:
maxsaf:
Была бы, да только "БЫ" помешало

ну ты в курсе да что в казахстан при двух гражданствах и при коррупционной составляющей тебе путь заказан теперь?))

[Исправлено: Тимур Гафуров, 10.11.2023 - 15:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 13:11
#13505
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Цитата:
abaika95:
значит стерпел)) от кого надо расизм-это

Если у них нацисты в парламенте или где то там открыто выступают, что уж говорить.
Стерпит и это.
Холодильник ведь важнее, полный..
А кто там его наполняет, нацист или янки гей, совершенно без разницы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 13:49
#13506
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Русский мир


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 13:51
#13507
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Выжигают города один за одним.
Просто варвары одним словом, да и то, те так не рушили..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 13:54
#13508
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Я русскииииий!

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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1316
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 14:10
#13509
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Цитата:
111:
Я русскииииий!

А он и правда какой-то узкий :lol: Не пропорциональный. Шагаает как гестаповец.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 14:18
#13510
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Мда уж



Горбатого....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 14:25
#13511
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Цитата:
Сабыр:
А он и правда какой-то

Что интересно, таких русских просто нет, образ взят с какого то норвежца викинга.
Еще и волосы перекрасили в их цвет.
Как будто русские стыдятся своей внешности..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 15:55
#13512
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Цитата:
111:
Что интересно, таких русских просто нет, образ взят с какого то норвежца викинга. Еще и волосы перекрасили в их цвет. Как будто русские стыдятся своей внешности..

так потому что русский национальный культурный и исторический миф построен именно что в пародии на викингов

если у всех восточных славян-поляков,белорусов,чехов,словаков,западных и центральных украинцев культурный образ это жупан,усы, сабля, культ вепря и свинина с пивом в кухне то у русских как ни странно именно что борода, топор, рубаха до колен, стеганый ватник,рыбная и пирожковая кухня с крепким алкоголем и культ медведя именно как у финно-угорских и скандинавских народов

не зря же самоназвание РУСЬ это не нация а средневековое ЧВК откуда викинги приплыв в Новгород набирали себе наемников доя походов из числа местных парней
РУСЬ-это дружина (банда) викингов а потом северные финно-угры решили что это для них лучшая находка и позвали викингов "править нами и владеть землею" так на руси появились первый князь-Рёрик длиннобородый,князь Ингвар,князь Хельг,княгиня Хёльга родом все из датчан либо северных немцев (наука пока не выяснила)

отсюда и все эти ужимки в поисках викинговского стиля во внешности))
поэтому всегда смешно когда какие-нибудь нацисты из отряда "русич" с бородами до пупа с коловратами на плечах орут что они истинные славяне) их рядом с финнами и мокшей поставить-один народ по сути по культурному стилю-блондины с водянистым цветом глаз и немного скуластые -(путин,ельцин как пример)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 16:01
#13513
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Цитата:
111:
образ взят с какого то норвежца викинга.

причем настоящие восточные славяне-поляки,чехи,белорусы и украинцы в основном русые или черноволосые с глубоко посаженными глазами, и именно что с культом усов а не бороды (богдан ступка, владимир вдавиченко, дедюшко, сердюк,зайченко, михаил жебровский ай там перечислять долго)))

поэтому уж ну очень крипово смотрится сейчас фанатизм по этому шаману которой строит из себя реально мелкого гитлерюгента
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.11.23 - 16:17
#13514
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Цитата:
maxsaf:
Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?)


коли уж заговорили про хаты
в ЧБ у меня одну однушку снимает молодая пара
парень местный челябинский летчик и девушка
летчик уехал на войну в прошлом году
вот его летом сбили
руки-ноги переломаны,голова пробита но живой в госпитале-радовались что сейчас боевые выплатят и по ранению и сразу хату купят
к нему тут же приходит военная прокуратура с наездом
типа его сейчас лечат и следом под трибунал и никаких выплат
вся его родня в панике за что?? (это мне сьемщица его девушка рассказала)
оказывается военная прокуратура дело на него завела, его в том квадрате где он летел быть не должно было
значит он либо самолет украинцам хотел перегнать либо что то без команды творил
за это его под суд отдали за уничтожение военного имущества (самолета)
девушка в панике собрала деньги на адвоката, попросила не выселять ее на это время она всю сумму за проживание вернет
я ответил-что без вопросов раз ситуация такая
оказывается там дело повернулось так что этого парня походу свои же сбили по ошибке
а чтобы зенитчиков не наказывать и с фронта не снимать-решили повесить вину на полу-инвалида летчика (ну зачем он уже нужен армии?) и кинуть с бабками
вот сейчас они доказывают в москве с дорогущим адвокатом что военная прокуратура неправа
вроде дело идет к выигрышу

спрашиваю а что дальше делать будете если вам все оплатят? ответила что бабки возьмут и в загран
смысла жить в россии им уже нет да и боязно (большая сумма на кону)
патриотизм.....
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