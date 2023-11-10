Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47941
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Отправлено: 10.11.23 - 11:41
9 ноября, акционеры ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, на внеочередном собрании одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан. Переезд завершится не раньше середины 2024 года.
Читать новость
Читать новость
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 11:41
ну вот не зря путин приезжал))
его приезд это сигнал своим олигархам переводить к нам свой бизнес для ухода от санкций
ирония будет в том если россия переведет к нам свое производство и бизнес а потом американцы одним санкционным ударом это все схлопнут
это прям будет шикарная шахматная партия
его приезд это сигнал своим олигархам переводить к нам свой бизнес для ухода от санкций
ирония будет в том если россия переведет к нам свое производство и бизнес а потом американцы одним санкционным ударом это все схлопнут
это прям будет шикарная шахматная партия
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33599
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 11:51
Милые магазинчики..
А зачем киприотам или как их там, переезжать в Казахстан?
А зачем киприотам или как их там, переезжать в Казахстан?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21170
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Отправлено: 10.11.23 - 12:06
Цитата:
Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?) Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться
[Исправлено: maxsaf, 10.11.2023 - 12:08]
abaika95:
это прям будет шикарная шахматная партия
это прям будет шикарная шахматная партия
Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?) Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться
[Исправлено: maxsaf, 10.11.2023 - 12:08]
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 12:29
Цитата:
летом поеду еще одну куплю
россиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться))
инвесторы жеж
экономику их поддерживаем наплаву Цитата:
что наговорили? что путин военный преступник? так и токаев также считает
но мы улыбаемся в лицо и ждем выгодного момента))) азиаты жеж))
maxsaf:
Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?)
Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?)
летом поеду еще одну куплю
россиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться))
инвесторы жеж
экономику их поддерживаем наплаву Цитата:
maxsaf:
Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться
Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться
что наговорили? что путин военный преступник? так и токаев также считает
но мы улыбаемся в лицо и ждем выгодного момента))) азиаты жеж))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1068
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 12:43
Цитата:
Схлопнулась у них хлопалка.
abaika95:
одним санкционным ударом это все схлопнут
одним санкционным ударом это все схлопнут
Схлопнулась у них хлопалка.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 633
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 15:20
Цитата:
....только непонятно кто у нас главный инвестор если агрессор вливает в нашу экономику 17 лярдов,там всякие газопроводы, курятина, молочка,и.т.д.Абайка скажи и пример приведи какие наши инвестиции в экономику странны агрессора,только вот твои инвестиции ,так получается ты и есть главный инвестор с напарникам.Налоги платите в ФНС за здачу квартиры платите.
abaika95:
летом поеду еще одну куплю россиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться
летом поеду еще одну куплю россиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться
....только непонятно кто у нас главный инвестор если агрессор вливает в нашу экономику 17 лярдов,там всякие газопроводы, курятина, молочка,и.т.д.Абайка скажи и пример приведи какие наши инвестиции в экономику странны агрессора,только вот твои инвестиции ,так получается ты и есть главный инвестор с напарникам.Налоги платите в ФНС за здачу квартиры платите.
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 16:05
Цитата:
а они разве еще что-то прям серьезно начинали?))
напомню
после вторжения ссср в афганистан в 1980 году сша наложил санкции на ссср
так вот за 5 лет в ссср экономическая ситуация так сильно просела что к власти пришел горбачев который начал проводить реформирование страны на рыночный уклад
потому что ну совсем уже швах был
очереди везде и продуктов на полках нет
в итоге он так до реформировался что к 1991 страна вообще развалилась)))
санкции-работают
просто они рассчитаны на долгий срок
и как бы вся эта возня россии с казахстаном реально не оказалась западней для путина
Skeptic:
Схлопнулась у них хлопалка.
Схлопнулась у них хлопалка.
а они разве еще что-то прям серьезно начинали?))
напомню
после вторжения ссср в афганистан в 1980 году сша наложил санкции на ссср
так вот за 5 лет в ссср экономическая ситуация так сильно просела что к власти пришел горбачев который начал проводить реформирование страны на рыночный уклад
потому что ну совсем уже швах был
очереди везде и продуктов на полках нет
в итоге он так до реформировался что к 1991 страна вообще развалилась)))
санкции-работают
просто они рассчитаны на долгий срок
и как бы вся эта возня россии с казахстаном реально не оказалась западней для путина
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 633
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Отправлено: 10.11.23 - 16:34
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать