Отправлено: - 12:29

maxsaf:

Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?)

maxsaf:

Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться

Цитата:летом поеду еще одну куплюроссиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться))инвесторы жежэкономику их поддерживаем наплаву Цитата:что наговорили? что путин военный преступник? так и токаев также считаетно мы улыбаемся в лицо и ждем выгодного момента))) азиаты жеж))