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≡ Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47941
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Отправлено: 10.11.23 - 11:41
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9 ноября, акционеры ретейлера Fix Price, развивающего сеть магазинов низких фиксированных цен, на внеочередном собрании одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан. Переезд завершится не раньше середины 2024 года.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14456
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 11:41
#1
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ну вот не зря путин приезжал))
его приезд это сигнал своим олигархам переводить к нам свой бизнес для ухода от санкций

ирония будет в том если россия переведет к нам свое производство и бизнес а потом американцы одним санкционным ударом это все схлопнут
это прям будет шикарная шахматная партия
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33599
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 11:51
#2
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Милые магазинчики..
А зачем киприотам или как их там, переезжать в Казахстан?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21170
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Отправлено: 10.11.23 - 12:06
#3
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Цитата:
abaika95:
это прям будет шикарная шахматная партия

Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?) Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться :lol:

[Исправлено: maxsaf, 10.11.2023 - 12:08]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14456
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 12:29
#4
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Цитата:
maxsaf:
Как там хата в челябе, шахматист? Не конфисковали ещё?)

летом поеду еще одну куплю
россиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться))
инвесторы жеж
экономику их поддерживаем наплаву Цитата:
maxsaf:
Вы уже с напарником столько наговорили, что скоро вам самим придется на Кипре прятаться

что наговорили? что путин военный преступник? так и токаев также считает
но мы улыбаемся в лицо и ждем выгодного момента))) азиаты жеж))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1068
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 12:43
#5
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Цитата:
abaika95:
одним санкционным ударом это все схлопнут

Схлопнулась у них хлопалка.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
633
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 15:20
#6
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Цитата:
abaika95:
летом поеду еще одну куплю россиянам теперь кровь из носу за нас придется держаться


....только непонятно кто у нас главный инвестор если агрессор вливает в нашу экономику 17 лярдов,там всякие газопроводы, курятина, молочка,и.т.д.Абайка скажи и пример приведи какие наши инвестиции в экономику странны агрессора,только вот твои инвестиции ,так получается ты и есть главный инвестор с напарникам.Налоги платите в ФНС за здачу квартиры платите.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14456
Re: Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд...
Отправлено: 10.11.23 - 16:05
#7
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Цитата:
Skeptic:
Схлопнулась у них хлопалка.

а они разве еще что-то прям серьезно начинали?))

напомню
после вторжения ссср в афганистан в 1980 году сша наложил санкции на ссср
так вот за 5 лет в ссср экономическая ситуация так сильно просела что к власти пришел горбачев который начал проводить реформирование страны на рыночный уклад
потому что ну совсем уже швах был
очереди везде и продуктов на полках нет
в итоге он так до реформировался что к 1991 страна вообще развалилась)))
санкции-работают
просто они рассчитаны на долгий срок

и как бы вся эта возня россии с казахстаном реально не оказалась западней для путина
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
633
Меняет прописку: акционеры Fix Price одобрили переезд компании в Казахстан
Отправлено: 10.11.23 - 16:34
#8
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