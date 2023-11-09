Отправлено: - 13:35

родом из Шанхая2022:

Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

Цитата:Он всем так говорит, Макрону вот только что то же самое, теперь Путину, приедет следующий и ему скажет.