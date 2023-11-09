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≡ Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше счастлив!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47940
Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше счастлив!
Отправлено: 09.11.23 - 09:44
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Сегодня уважаемый Владимир Владимирович посетит столицу нашей большой Родины - нурсултановую Астану. Жалко, что ему не хватило времени, заехать в наш городок.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1134
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 10.11.23 - 13:35
#15
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение.

Он всем так говорит, Макрону вот только что то же самое, теперь Путину, приедет следующий и ему скажет.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1134
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 10.11.23 - 13:37
#16
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Цитата:
Kairat stayer:
Досыма Сатпаева Вадиму Борейко, на мой взгляд, интересные личные мнения


Какие могут быть личные мнения у журналистов СМИ прикормленных (и до сих пор кормящихся с руки) дядюшкой из-за океана
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