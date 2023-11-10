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Чем завершилось расследование ЧП с возгоранием "ГАЗели", которая везла детей на олимпиаду в Костанайской области
Чем завершилось расследование ЧП с возгоранием "ГАЗели", которая везла детей на олимпиаду в Костанайской области
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