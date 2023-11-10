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≡ Чем завершилось расследование ЧП с возгоранием "ГАЗели", которая везла детей на олимпиаду в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47940
Чем завершилось расследование ЧП с возгоранием "ГАЗели", которая везла детей на олимпиаду в Костанайской области
Отправлено: 10.11.23 - 13:29
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Микроавтобус, в котором ехали школьники для участия в олимпиаде «IQanat», был предоставлен отделом культуры Аркалыка по ходатайству отдела образования Амангельдинского района.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33596
Re: Чем завершилось расследование ЧП с возгоранием...
Отправлено: 10.11.23 - 13:29
#1
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Ничего,в России этого металлолома еще достаточно, наши культуроведы купят есчо..
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