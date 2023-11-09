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Не население, а прочие потребители. ГКП «Костанай-Су» начало работу по актуализации применения тарифов. Что это означает?
Не население, а прочие потребители. ГКП «Костанай-Су» начало работу по актуализации применения тарифов. Что это означает?
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