Отправлено: - 09:53

maxsaf:

Хорошо, что меня за ценники не посадили на 8 лет

Цитата:Ты наверно каждый день как канадский гимн это говоришь, - а вот хорошо что меня не расстреляли, а вот хорошо что меня не повесили, хорошо что меня не убили, и тд, читая новости в мире..Утешение так себе.Столько лет себя этим утешать, выискивая какие то проблемы везде и всюду, постоянно причитая ой как тебе хорошо в Канаде..Не знаю, у меня бы крыша поехала уже от таких постоянных дум и хвальбы земель янки..