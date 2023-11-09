НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Плотины разрушаются, а срок службы гидроагрегатов превышен — депутат
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47936
Плотины разрушаются, а срок службы гидроагрегатов превышен — депутат
Отправлено: 09.11.23 - 20:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изношенность гидротехнических сооружений — основная проблема в сфере водного хозяйства Казахстана. Об этом заявил депутат Сакен Арубаев на заседании Сената Парламента.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33588
Re: Плотины разрушаются, а срок службы гидроагрегатов превышен —...
Отправлено: 09.11.23 - 20:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
также подготовить Дорожную карту улучшения технического состояния основных ресурсов водного хозяйства и


Столько дорожных карт..
За них наверно дают огромные бабки.
Озвучь проблему, и за миллиард создай карту дорог..
И тогда проблема сама собой улетучится..
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1315
Re: Плотины разрушаются, а срок службы гидроагрегатов превышен —...
Отправлено: 10.11.23 - 09:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммунисты колонизаторы настроили не качественных сооружений,а мы теперь расхлёбывай :lol: А мы, одну единственную, в Шили решили построить и ту разворовали :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS