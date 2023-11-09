не пойму а причем на скрине русский националист тесак-марцинкевич? который бегал по москве и педофилов ловил потом попал на очень влиятельного педофила из единой россии и его закрыли на зону где естественно и придушили в камере? а мог бы сейчас в украину уехать воевать сейчас спасибо педофилу из ЕР за то что из за его содомии- одним оккупантом меньше получилось
В Прикамье бывший боец ЧВК «Вагнер», который получил помилование после участия в спецоперации, был задержан по подозрению в отправке интимного фото 12-летней девочке. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье», ссылаясь на источник в краевом Следственном комитете. По данным следствия, мать девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о насильственных действиях в отношении ее дочери. Женщина рассказала, что бывший боец ЧВК из села Андреевка Оханского округа отправил через мессенджер интимное фото половых органов и непристойные сообщения ее 12-летней дочери. В результате мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее бывший боец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, включая кражи, изнасилования и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однажды он избил своего знакомого гаечным ключом в котельной клуба села Андреевка после употребления алкоголя, в результате чего пострадавший скончался на месте. Суммируя все совершенные преступления, мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако мужчина был помилован и освобожден. В октябре прошлого года он стал добровольцем и принимал участие в боевых действиях.
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