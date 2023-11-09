Отправлено: - 22:37

111:

Давненько я не был в общаге. Даже интересно было бы там пожить какое то время..

Цитата:.....как там говорят от сумы и тюрьмы не зарикайся,какие твои годы .....дети какие сегодня захотят квартиру поделить и можешь оказаться в общаге,от этого никто не застрахован.