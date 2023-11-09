Отправлено: - 22:32

111:

У психически нормальных людей нет инстинкта первого? У психически нормальных людей нет тяги к отличию и такое же искусство быть первым?

Цитата:Игромания (лудомания) – это патологическое состояние, склонность человека к азартным играм.Это очень серьёзное заболевание! Лудоманы проигрывают, и тогда человек полностью теряет над собой контроль. Он может громко кричать, бить посуду и даже ударить другого человека, находящегося рядом.