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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 900 из 900«1...898899900
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 14:14
#13486
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Путин милует убийц..
Ой, то есть Героев..
Кто бы помиловал убийцу..




[Исправлено: 111, 09.11.2023 - 14:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 14:17
#13487
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А вот за ценники, на 8 лет


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 14:20
#13488
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Не Русскииий!



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 14:26
#13489
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Россия скоро будет нашей!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 14:39
#13490
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Спортивные новости.
Российский клуб выиграл Барселону!





[Исправлено: 111, 09.11.2023 - 14:41]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14445
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 15:14
#13491
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Цитата:
111:
А вот за ценники, на 8 лет

не пойму а причем на скрине русский националист тесак-марцинкевич? который бегал по москве и педофилов ловил потом попал на очень влиятельного педофила из единой россии и его закрыли на зону где естественно и придушили в камере?
а мог бы сейчас в украину уехать воевать сейчас
спасибо педофилу из ЕР за то что из за его содомии- одним оккупантом меньше получилось

ее богу ирония судьбы....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 19:09
#13492
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Настоящий Герой России


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 20:11
#13493
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Герои России.
Которых милует сам Путин..

В Прикамье бывший боец ЧВК «Вагнер», который получил помилование после участия в спецоперации, был задержан по подозрению в отправке интимного фото 12-летней девочке.
Об этом сообщает «Ъ-Прикамье», ссылаясь на источник в краевом Следственном комитете. По данным следствия, мать девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о насильственных действиях в отношении ее дочери.
Женщина рассказала, что бывший боец ЧВК из села Андреевка Оханского округа отправил через мессенджер интимное фото половых органов и непристойные сообщения ее 12-летней дочери.
В результате мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее бывший боец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, включая кражи, изнасилования и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Однажды он избил своего знакомого гаечным ключом в котельной клуба села Андреевка после употребления алкоголя, в результате чего пострадавший скончался на месте.
Суммируя все совершенные преступления, мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Однако мужчина был помилован и освобожден. В октябре прошлого года он стал добровольцем и принимал участие в боевых действиях.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9028
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 21:52
#13494
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9028
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 22:07
#13495
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33587
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 22:41
#13496
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Хоть один день, не можете жить без конвульсий..
А мне это классно..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9028
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.11.23 - 23:08
#13497
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----Да проживем , ты же же юмора совсем не понимаешь
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