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≡ Amanat предлагает запретить азартные игры казахстанцам младше 25 лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47936
Amanat предлагает запретить азартные игры казахстанцам младше 25 лет
Отправлено: 09.11.23 - 20:51
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Спикер мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов отметил, что лудомания становится опасным явлением, разрушающим человеческие судьбы. Именно поэтому партия инициировала подготовку законопроекта по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33587
Re: Amanat предлагает запретить азартные игры казахстанцам...
Отправлено: 09.11.23 - 20:51
#1
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Цитата:
Увеличивается возрастной ценз для участия в азартных играх до 25 лет. 

А почему до 25 лет?
А после 25ти что, хоть потоп?
Можно просирать квартиры, детей, жен?
Это вообще кто придумал?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6437
Re: Amanat предлагает запретить азартные игры казахстанцам...
Отправлено: 09.11.23 - 21:55
#2
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А нельзя ли провести профилактику душевного состояния населения? Сдается мне, что психичечки нормальные люди не станут игроманами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33587
Amanat предлагает запретить азартные игры казахстанцам младше 25 лет
Отправлено: 09.11.23 - 22:00
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Сдается мне, что психичечки нормальные люди не станут игроманами.

Хм..
У психически нормальных людей нет инстинкта первого?
У психически нормальных людей нет тяги к отличию и такое же искусство быть первым?
У психически нормальных людей нет тяги к совершенству?
Мне кажется, что поголовное большинтво этих людей, психически нормальные люди..
Когда нибудь был в жизни в казино?
Я был там целых четыре года..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1483
Amanat предлагает запретить азартные игры казахстанцам младше 25 лет
Отправлено: 09.11.23 - 22:32
#4
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