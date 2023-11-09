Отправлено: - 22:00

сайлау курманов:

Сдается мне, что психичечки нормальные люди не станут игроманами.

Цитата:Хм..У психически нормальных людей нет инстинкта первого?У психически нормальных людей нет тяги к отличию и такое же искусство быть первым?У психически нормальных людей нет тяги к совершенству?Мне кажется, что поголовное большинтво этих людей, психически нормальные люди..Когда нибудь был в жизни в казино?Я был там целых четыре года..