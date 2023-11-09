Отправлено: - 20:11

Герои России.Которых милует сам Путин..В Прикамье бывший боец ЧВК «Вагнер», который получил помилование после участия в спецоперации, был задержан по подозрению в отправке интимного фото 12-летней девочке.Об этом сообщает «Ъ-Прикамье», ссылаясь на источник в краевом Следственном комитете. По данным следствия, мать девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о насильственных действиях в отношении ее дочери.Женщина рассказала, что бывший боец ЧВК из села Андреевка Оханского округа отправил через мессенджер интимное фото половых органов и непристойные сообщения ее 12-летней дочери.В результате мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее бывший боец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, включая кражи, изнасилования и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.Однажды он избил своего знакомого гаечным ключом в котельной клуба села Андреевка после употребления алкоголя, в результате чего пострадавший скончался на месте.Суммируя все совершенные преступления, мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Однако мужчина был помилован и освобожден. В октябре прошлого года он стал добровольцем и принимал участие в боевых действиях.