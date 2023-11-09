Кто-нибудь смотрел передачу "до 16 и старше" на первом канале 1991 году? Так однажды там Пресняков мл и солист гр рондо Иванов издевались над советским гимном коверкая слова, кривляясь. Я был крайне возмущен и до сих несу это, однако эти персонажи как ни в чем не бывало ходят на первый канал и что-то там говорят патриотическое. Переобулись короче. Так сделали многие.
А что? Мне очень понравилось ! Если бы кто-нибудь другой собирался бы приехать, то наш любимый город не стал бы так прихорашиваться! Надо цыганский хор завести - К нам приехал, к нам приехал ... и далее по инструкции ( например, шульц макроныч даараагой)
это настолько кринживо и плохо слеплено что даже хорошо) есть такой парадокс в культуре когда некоторые произведения хороши в своей плохости) зеленый слоник или фильм комната, так и со зарисовками ильяса по теме россии и путина))
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение. «Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, и историческое значение. Всем известно, что Казахстан и Россия – союзники, стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общая история и тесные духовные связи», – сказал Токаев, обращаясь к Путину.
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