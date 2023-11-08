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≡ Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум межрегионального сотрудничества. Что о нем известно?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47935
Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум межрегионального сотрудничества. Что о нем известно?
Отправлено: 08.11.23 - 17:26
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К нему готовились почти год: строили, перекладывали тысячи метров брусчатки, корчевали одни деревья и закупали в Башкирии другие. До сих пор затраченные на подготовку миллиарды тенге и напрасное, как выяснилось, ожидание в гости живого президента РФ — самые яркие информационные поводы в связи с мероприятием.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Re: Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум...
Отправлено: 08.11.23 - 17:26
#1
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Не волнуйтесь, все будет хорошо.
Гостям понравится, и тем кто будет
Непосредственно в городе, и по видеоконференции тоже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Re: Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум...
Отправлено: 08.11.23 - 17:31
#2
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А за миллиарды, вообще волноваться грех. Все для горожан, все для города. Россияне с собой не увезут.
Увезут только приятные впечатления.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3401
Re: Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум...
Отправлено: 08.11.23 - 18:30
#3
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Ух ты Сотников как поднялся. С ведущего на местном телевидении до модератора международного форума. Молодец!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3401
Re: Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум...
Отправлено: 08.11.23 - 20:27
#4
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Посмотрел новости Алау. Такое ощущение, что они не знают про форум. А вообще кто нибудь из России приехал?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум межрегионального сотрудничества. Что о нем известно?
Отправлено: 08.11.23 - 20:46
#5
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Цитата:
saba: Посмотрел новости Алау. Такое ощущение, что они не знают про форум. А вообще кто нибудь из России приехал?



Все ищете какие то подвохи. Приехали,не волнуйтесь.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3401
Re: Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум...
Отправлено: 08.11.23 - 20:53
#6
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Цитата:
alex_60:
Все ищете какие то подвохи.

Странно как то. Никого не трогал просто вопрос задал, выразил недоумение инфотишиной
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14445
Re: Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум...
Отправлено: 09.11.23 - 15:16
#7
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главный вопрос дня-сколько токаев и весь его апппрат в карантине сидел?
и привезли ли за путиным его вместительные чемоданчики?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33584
Завтра, 9 ноября, в Костанае пройдет 19-й форум межрегионального сотрудничества. Что о нем известно?
Отправлено: 09.11.23 - 18:54
#8
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Так что там, Путин вновь обозвал Нашего или нет?
А в ответ наш не начал говорить на казахском?
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