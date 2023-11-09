Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...

Отправлено: - 10:01

Кто-нибудь смотрел передачу "до 16 и старше" на первом канале 1991 году?

Так однажды там Пресняков мл и солист гр рондо Иванов издевались над советским гимном коверкая слова, кривляясь. Я был крайне возмущен и до сих несу это, однако эти персонажи как ни в чем не бывало ходят на первый канал и что-то там говорят патриотическое. Переобулись короче. Так сделали многие.