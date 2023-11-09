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≡ Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам из-за ситуации с корью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47934
Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам из-за ситуации с корью
Отправлено: 09.11.23 - 13:01
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В Казахстане сейчас сложилась неблагополучная ситуация по кори. В этом году болезнью заразилось 13 тысяч человек. 83 процента - дети в возрасте до пяти лет. 70 процентов не получили прививки. Есть среди заболевших и невакцинированные взрослые.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3159
Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам из-за ситуации с корью
Отправлено: 09.11.23 - 13:01
#1
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сейчас антиваксер Ильяс обоснует, что прививки это вселенское зло! И на самом деле они придуманы исключительно для чипирования народа. А про то что кто-то болеет это все враги придумали.

[Исправлено: Gljuk, 09.11.2023 - 13:43]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33569
Re: Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам из-за...
Отправлено: 09.11.23 - 13:36
#2
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Невакцинированные вроде живут дольше, зачем им прививаться?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26096
Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам из-за ситуации с корью
Отправлено: 09.11.23 - 13:40
#3
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Цитата:
111:
ачем им прививаться?

Амирку - береги... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33569
Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам из-за ситуации с корью
Отправлено: 09.11.23 - 14:05
#4
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Цитата:
drakon:
Амирку - береги...

Его прививали от каких то там болячек, нас особо не спрашивали
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5157
Re: Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам из-за...
Отправлено: 09.11.23 - 15:41
#5
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Цитата://Приглашаем всех казахстанцев в поликлиники для получения надежной защиты от болезни",//

И надо было ей добавить, привычно: - "...в случае непрививки - отключим ГАЗ, СВЕТ, ВОДУ, от ОСМС и конфискуем авто..."
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