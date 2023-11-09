Отправлено: - 13:01

В Казахстане сейчас сложилась неблагополучная ситуация по кори. В этом году болезнью заразилось 13 тысяч человек. 83 процента - дети в возрасте до пяти лет. 70 процентов не получили прививки. Есть среди заболевших и невакцинированные взрослые.