Читаю сейчас книгу про мафию, иногда даже такие книги дают интересную информацию. Не знал например что не существует Нобелевской премии по математике. почему не существует Нобелевской премии по математике, сводится к личной жизни Альфреда Нобеля. Жена (имя никогда не упоминается) якобы изменила ему с математиком Миттаг-Леффлером. Тот был перспективным и умным человеком. Он сразу стал бы главным претендентом на Нобелевскую премию. Поэтому Нобель не учредил эту премию.
maxsaf: Ну, все правильно, проблемы с сахаром решили в прошлый раз, сейчас очередь яиц
Если в целом вести речь о яицах. Раньше говорили, что их нельзя много употреблять, якобы в организме человека повысится уровень плохого холестерина. В настоящее время, со слов доктора Берга, можно без вреда употреблять от 2 до 4 яиц ежедневно .
Ещё поговорки "Семеро одного не ждут.Тише едешь — дальше будешь.Поспешишь — людей насмешишь.Всякому овощу свое время.Обещанного три года ждут.Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.Век прожить — не поле перейти.Делу время, потехе час."
Да уж, развелось нынче сказочных патриотов немерено.
Живут в параллельных сказочных мирах. Эх, поймать бы золотую рыбку и загадать хоть одно желание или найти лампу как у Аладдина, протереть его и также загадать желание джину. Сгодился бы магический посох, жезл Гарри Поттера или волшебная палочка снежной королевы: Вжик, взмахнул артефактом и из сказочных патриотов, отдельные личности превращались бы в цивилизованных людей!
Уважаемые друзья, анонсирую несколько любительских мемов, картинок и.т.д. для средних умов, надеюсь будут смешными, забавными и интересными.
Kairat stayer: Живут в параллельных сказочных мирах. Эх, поймать бы золотую рыбку и загадать хоть одно желание или найти лампу как у Аладдина, протереть его и также загадать желание джину. Сгодился бы магический посох, жезл Гарри Поттера или волшебная палочка снежной королевы: Вжик, взмахнул артефактом и из сказочных патриотов, отдельные личности превращались бы в цивилизованных людей!
Ну, вот друзья, анонсированный мем готов, как поется в песне, невозможное возможно, если верить в чудеса.
В сказках весело и просто все решаются вопросы - и Емеля, и Хоттабыч удивляют род людской. Вопреки всем здравым смыслам, дым кружится коромыслом - и летит ковер, как птица, между небом и землей. (С)
Друзья, к вашему вниманию, следующий анонсированный мем готов.
Цитата:
Kairat stayer: В сказках весело и просто все решаются вопросы - и Емеля, и Хоттабыч удивляют род людской. Вопреки всем здравым смыслам, дым кружится коромыслом - и летит ковер, как птица, между небом и землей. (С)
Рвёт оковы стар и млад, в борьбе с сказочными патриотами дедушка Хоттабыч и заяц из мультфильма "Ну погоди!" преуспели. Правда старик Хоттабыч, рискует остаться без бороды, но это исправимо, отрастёт .
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