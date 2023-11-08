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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 76 из 76«1...747576
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Куратор темы: Маркс
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21167
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 12:43
#1126
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Цитата:
Kairat stayer:
Разьяснял ранее, что не анонсировано 😂

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21167
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 12:55
#1127
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Цитата:
alex_60:
"как зажжужит, наливаем из пятилитровки"

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 19:28
#1128
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Читаю сейчас книгу про мафию, иногда даже такие книги дают интересную информацию.
Не знал например что не существует
Нобелевской премии по математике.
почему не существует Нобелевской премии по математике, сводится к личной жизни Альфреда Нобеля. Жена (имя никогда не упоминается) якобы изменила ему с математиком Миттаг-Леффлером. Тот был перспективным и умным человеком. Он сразу стал бы главным претендентом на Нобелевскую премию. Поэтому Нобель не учредил эту премию.

[Исправлено: alex_60, 08.11.2023 - 19:29]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4628
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 20:22
#1129
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Цитата:
maxsaf:
Ну, все правильно, проблемы с сахаром решили в прошлый раз, сейчас очередь яиц


Если в целом вести речь о яицах. Раньше говорили, что их нельзя много употреблять, якобы в организме человека повысится уровень плохого холестерина. В настоящее время, со слов доктора Берга, можно без вреда употреблять от 2 до 4 яиц ежедневно :-P.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 20:43
#1130
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Цитата:
Kairat stayer:
со слов доктора Берга,


Шарлатан он.
Он не врач.
Хиромант, не традиционная медицина. На позвоночнике.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4628
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 20:51
#1131
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Цитата:
alex_60:
Шарлатан он. Он не врач. Хиромант, не традиционная медицина. На позвоночнике.


Ты как всегда, матчасть слабо знаешь. Опять путаешь кое-что, с чем-то. Наверное первый раз слышешь за доктора Берга :lol:.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 20:55
#1132
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Цитата:
Kairat stayer:
Наверное первый раз слышешь за доктора Берга


Читай, неуч
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4628
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 21:05
#1133
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Цитата:
alex_60:


Тоже мне "грамотей", зачем мне твоя ссылка. Ерунда, если человек хочет найти в инете негатив, он его всегда найдет. Также можно загуглить и найти положительные материалы :-P.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.11.2023 - 21:17]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 21:10
#1134
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Изучаем поговорки
"Дурака учить — что им воду носить"(с)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 21:11
#1135
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Цитата:
Kairat stayer:
"грамотей",


Ты что ли?
Соглашусь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Форумная эклектика
Отправлено: 08.11.23 - 21:14
#1136
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Ещё поговорки
"Семеро одного не ждут.Тише едешь — дальше будешь.Поспешишь — людей насмешишь.Всякому овощу свое время.Обещанного три года ждут.Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.Век прожить — не поле перейти.Делу время, потехе час."
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4628
Форумная эклектика
Отправлено: 09.11.23 - 13:18
#1137
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Цитата:
alex_60:
Изучаем поговорки


Кто как обзывается, тот сам так называется.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4628
Форумная эклектика
Отправлено: 09.11.23 - 13:33
#1138
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Да уж, развелось нынче сказочных патриотов немерено.

Живут в параллельных сказочных мирах. Эх, поймать бы золотую рыбку и загадать хоть одно желание или найти лампу как у Аладдина, протереть его и также загадать желание джину. Сгодился бы магический посох, жезл Гарри Поттера или волшебная палочка снежной королевы: Вжик, взмахнул артефактом и из сказочных патриотов, отдельные личности превращались бы в цивилизованных людей!

Уважаемые друзья, анонсирую несколько любительских мемов, картинок и.т.д. для средних умов, надеюсь будут смешными, забавными и интересными.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4628
Форумная эклектика
Отправлено: 09.11.23 - 14:27
#1139
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Цитата:
Kairat stayer:
Живут в параллельных сказочных мирах. Эх, поймать бы золотую рыбку и загадать хоть одно желание или найти лампу как у Аладдина, протереть его и также загадать желание джину. Сгодился бы магический посох, жезл Гарри Поттера или волшебная палочка снежной королевы: Вжик, взмахнул артефактом и из сказочных патриотов, отдельные личности превращались бы в цивилизованных людей!


Ну, вот друзья, анонсированный мем готов, как поется в песне, невозможное возможно, если верить в чудеса.

В сказках весело и просто все решаются вопросы -
и Емеля, и Хоттабыч удивляют род людской.
Вопреки всем здравым смыслам, дым кружится коромыслом -
и летит ковер, как птица, между небом и землей. (С)

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4628
Форумная эклектика
Отправлено: 09.11.23 - 15:29
#1140
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Друзья, к вашему вниманию, следующий анонсированный мем готов.

Цитата:
Kairat stayer:
В сказках весело и просто все решаются вопросы -
и Емеля, и Хоттабыч удивляют род людской.
Вопреки всем здравым смыслам, дым кружится коромыслом -
и летит ковер, как птица, между небом и землей. (С)


Рвёт оковы стар и млад, в борьбе с сказочными патриотами дедушка Хоттабыч и заяц из мультфильма "Ну погоди!" преуспели. Правда старик Хоттабыч, рискует остаться без бороды, но это исправимо, отрастёт :lol:.

Здесь:

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