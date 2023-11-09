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≡ Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше счастлив!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47934
Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше счастлив!
Отправлено: 09.11.23 - 09:44
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Сегодня уважаемый Владимир Владимирович посетит столицу нашей большой Родины - нурсултановую Астану. Жалко, что ему не хватило времени, заехать в наш городок.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
360
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 09.11.23 - 09:44
#1
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Вентилятор готов и крутится. Ждем очередные порции биологических отходов....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6435
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 09.11.23 - 10:01
#2
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Кто-нибудь смотрел передачу "до 16 и старше" на первом канале 1991 году?
Так однажды там Пресняков мл и солист гр рондо Иванов издевались над советским гимном коверкая слова, кривляясь. Я был крайне возмущен и до сих несу это, однако эти персонажи как ни в чем не бывало ходят на первый канал и что-то там говорят патриотическое. Переобулись короче. Так сделали многие.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3159
Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше счастлив!
Отправлено: 09.11.23 - 10:21
#3
Комментарий удален модератором.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
55
Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше счастлив!
Отправлено: 09.11.23 - 12:40
#4
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А что? Мне очень понравилось ! Если бы кто-нибудь другой собирался бы приехать, то наш любимый город не стал бы так прихорашиваться! Надо цыганский хор завести - К нам приехал, к нам приехал ... и далее по инструкции ( например, шульц макроныч даараагой)

[Исправлено: Gljuk, 09.11.2023 - 13:40]
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
55
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 09.11.23 - 13:07
#5
Комментарий удален модератором.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
437
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 09.11.23 - 13:47
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Переобулись короче

Вовремя предать, это не предать, это предвидеть.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14445
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 09.11.23 - 15:08
#7
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это настолько кринживо и плохо слеплено что даже хорошо)
есть такой парадокс в культуре когда некоторые произведения хороши в своей плохости)
зеленый слоник или фильм комната, так и со зарисовками ильяса по теме россии и путина))
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
630
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 09.11.23 - 16:19
#8
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что визит президента России имеет историческое значение. «Ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, и историческое значение. Всем известно, что Казахстан и Россия – союзники, стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общая история и тесные духовные связи», – сказал Токаев, обращаясь к Путину.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
630
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 09.11.23 - 16:23
#9
Комментарий удален модератором.
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