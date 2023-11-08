Отправлено: - 20:22

maxsaf:

Ну, все правильно, проблемы с сахаром решили в прошлый раз, сейчас очередь яиц

Цитата:Если в целом вести речь о яицах. Раньше говорили, что их нельзя много употреблять, якобы в организме человека повысится уровень плохого холестерина. В настоящее время, со слов доктора Берга, можно без вреда употреблять от 2 до 4 яиц ежедневно