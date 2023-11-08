Отправлено: - 15:30

maxsaf:

Понятно, что это не просто. Тебя прислали целину поднять, а домой вернуть забыли. А теперь просят выбирать

Vit:

Абайка не авторитет. После того что он сказал что есть хата в челябянске. Всё. Он сепар)

maxsaf:

111 тоже не авторитет, сам несколько раз заявлял, что не патриот. Акрос в Испанию свалит. Остаётся Саба

Vit:

Они все свалят. И актрос и Марик. Всё они прекрасно понимают.

maxsaf:

Я - точно диванный. Н

Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:русский грязящий о приходе путина и россиии украинец живущий в канаде рассказывают тут что то за патриотизм)))смехота)всетаки самый адекватный из вашей братии был йангчестно сказал-еду за образованием для детейни хаял родинуни оскорблял никоговсегда пытался разбираться по существув итоге обжился в россии и спокойно покинул форумтеперь у него челябинские дела и новости