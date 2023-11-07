Отправлено: - 10:23

saba:

Сначала надо было систему местного самоуправления переделать, а не выборы выбирать. Всё быстрей-быстрей,куда торопиться, нормальной оппозиции всё равно нет,чтобы власть на низах забрали.

Цитата:Вроде вы всё правильно говорите, но кто это всё будет делать?? Нормальная оппозиция - а, кто в неё войдёт и возглавит ??Мы всё киваем на кого то: - вот кто то придёт и сделает за нас, сидящих на диване и рассуждающих в тёплых и уютных офисах и домах: - не будет такого- Аблязовы, Абиловы, Жакишевы и прочие- это не оппозиция, они НИКОГДА не будут отстаивать права народа- это "обиженные", вчера, при делёжке государственного пирога и сегодня мелко мстящие за это конкретным бывшим первым государственным персоналиям.Мы, в целом - инфантильный народ, разобщённый между собой кланами, родами и жузами.