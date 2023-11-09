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≡ Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше счастлив!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47933
Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше счастлив!
Отправлено: 09.11.23 - 09:44
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Сегодня уважаемый Владимир Владимирович посетит столицу нашей большой Родины - нурсултановую Астану. Жалко, что ему не хватило времени, заехать в наш городок.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
360
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 09.11.23 - 09:44
#1
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Вентилятор готов и крутится. Ждем очередные порции биологических отходов....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6435
Re: Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше...
Отправлено: 09.11.23 - 10:01
#2
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Кто-нибудь смотрел передачу "до 16 и старше" на первом канале 1991 году?
Так однажды там Пресняков мл и солист гр рондо Иванов издевались над советским гимном коверкая слова, кривляясь. Я был крайне возмущен и до сих несу это, однако эти персонажи как ни в чем не бывало ходят на первый канал и что-то там говорят патриотическое. Переобулись короче. Так сделали многие.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3158
Побойся неба! ПЖ жив - я счастлив. - А я ещё больше счастлив!
Отправлено: 09.11.23 - 10:21
#3
Комментарий удален модератором.
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