maxsaf: Понятно, что это не просто. Тебя прислали целину поднять, а домой вернуть забыли. А теперь просят выбирать
Цитата:
Vit: Абайка не авторитет. После того что он сказал что есть хата в челябянске. Всё. Он сепар)
Цитата:
maxsaf: 111 тоже не авторитет, сам несколько раз заявлял, что не патриот. Акрос в Испанию свалит. Остаётся Саба
Цитата:
Vit: Они все свалят. И актрос и Марик. Всё они прекрасно понимают.
Цитата:
maxsaf: Я - точно диванный. Н
русский грязящий о приходе путина и россии и украинец живущий в канаде рассказывают тут что то за патриотизм))) смехота) всетаки самый адекватный из вашей братии был йанг честно сказал-еду за образованием для детей ни хаял родину ни оскорблял никого всегда пытался разбираться по существу в итоге обжился в россии и спокойно покинул форум теперь у него челябинские дела и новости
maxsaf: Я - точно диванный. Не встану, в окоп не пойду, оружие в руки не возьму. Буду свою семью увозить максимально далеко
это было бы нормальной бытовой позицией "социального труса" если бы ты при этом не провоцировал и не стравливал другие народы а так спровоцировал и в кусты оружие не возьму и воевать не буду гордон и соловьев одобряют Цитата:
Vit: Всё. Он сепар)
да уже финансово отделяю кусок челябинска от россии даешь уральскую народную республику!!! даешь независимость народам сибири! или это другое?) Цитата:
saba: Vit: Причём в моём окопе будут и нормальные казахи сидеть и русские. Так и на донбасе. Они хотели мир. Жить.
причем в окопе всу сидят и русские и украинцы русские воюют за свою родину а не за мнимого царя
Осужденный на 17 лет за жестокое убийство кемеровчанки Веры Пехтелевой Вячеслав Канюс оказался на свободе — 7x7.Напомним, в 2020 году Канюс, который встречался с Пехтелевой, запер девушку в квартире и несколько часов пытал ее, избивал, резал и насиловал. Девушка кричала и звала на помощь, соседи звонили в полицию, однако силовики так и не доехали до места происшествия. Соседи самостоятельно выломали дверь в квартиру, но девушка на тот момент уже была убита. Полицейских, которые игнорировали звонки об избиении и впоследствии убитой Пехтелевой, приговорили к условным срокам по статье о «халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека». Канюс же получил 17 лет колонии , однако летом текущего года стало известно, что мужчина уехал на войну. В ноябре отец убитой девушки получил ответ от прокуратуры, согласно которому в апреле Канюса помиловали указом Путина. Семья Пехтелевой обнаружила в социальных сетях фотографии Канюса с поездки на шашлыки с друзьями.
quote]Kairat stayer: В высокотехнологическом плане зависима от Запада и США. Тот же "грамотей" Ильяс, отмечал якобы посадки самолетов в полях фейки. При этом, российские специалисты отмечали, что 97 процентов внутренних авиарейсов осуществляется импортными самолетами. Которые из-за санкции не обслуживаются, не обновляется програмное обеспечение, не поступают комплектующие.
Вот такое пишут агентам.в методичках. Как в той загадке "Американский шпион Джон Браун в совершенстве выучил русский язык, был заброшен в Сибирь для поиска секретного завода. Все сделал правильно: и парашют отцепил, и валенки надел, и жвачку выбросил. Идет он мимо деревни и спрашивает у бабушки: «Бабушка, а где у вас тут секретный завод?» . Бабушка посмотрела на него недоверчиво и ответила: «Не скажу, потому что ты – американский шпион» . Как она догадалась?"
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать