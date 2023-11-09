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≡ Не население, а прочие потребители. ГКП «Костанай-Су» начало работу по актуализации применения тарифов. Что это означает?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47933
Не население, а прочие потребители. ГКП «Костанай-Су» начало работу по актуализации применения тарифов. Что это означает?
Отправлено: 09.11.23 - 09:57
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Хозяева общежитий, обращаясь в «НГ», заявляли, что перезаключать договоры их вынуждают под угрозой отключения подачи воды... Законно ли это? И нужно ли волноваться тем, кто сдает в аренду квартиры?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33557
Re: Не население, а прочие потребители. ГКП «Костанай-Су» начало...
Отправлено: 09.11.23 - 09:57
#1
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Давненько я не был в общаге.
Даже интересно было бы там пожить какое то время..
Профайл
Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
22
Re: Не население, а прочие потребители. ГКП «Костанай-Су» начало...
Отправлено: 09.11.23 - 11:11
#2
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акция с общежитиями заставила заволноваться людей, которые сдают квартиры. Оправданно их беспокойство? Уже говорят: чтобы подтвердить информацию о том, что жилье арендуется, вы будете привлекать старших по подъездам, участковых. Это правда?
Над горизонтом взошла проблема.
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