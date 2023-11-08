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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21167
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.11.23 - 01:04
#2296
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Цитата:
111:
Для тебя форум это какая то Проблема?

Нет, только некоторые форумчане ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33557
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.11.23 - 07:48
#2297
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Цитата:
maxsaf:
Нет, только некоторые форумчане

Хотел крикнуть Доброе утро..
Да какое оно доброе для таких как ты, кто ищет личные проблемы в себе, обвиняя форумчан на форуме..
Ты опять обиделся на что то?
Тяжело на душе?
Мда уж..
Тут наверно ничего не поделать.
Что ж, бывают такие случаи, и тут на форуме они не редки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33557
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.11.23 - 08:29
#2298
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Обычно проблема дети, жену чем накормить, как что то сделать в доме, заработать..
Да элементарно та же проблема с эрекцией..
А у Макса проблема я..
Представляю как там за океаном, они собираются вместе и смотрят в смартфон, на свою проблему, и как то пытаются ее решить..
Да уж..

[Исправлено: 111, 08.11.2023 - 08:43]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21167
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.11.23 - 10:51
#2299
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Цитата:
111:
Хотел крикнуть Доброе утро.. Да какое оно доброе

Сорян, что испортил тебе утро :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9019
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.11.23 - 13:44
#2300
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Цитата:
111:
Да элементарно та же проблема с эрекцией..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33557
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.11.23 - 18:41
#2301
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Вечерний Костанай

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33557
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.11.23 - 18:43
#2302
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Мы любим наш город..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33557
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.11.23 - 19:04
#2303
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А как меняетмя все минутами..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9019
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 08.11.23 - 20:54
#2304
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Цитата:
111:
Мы любим наш город..

----Кто ***Мы** ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33557
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.11.23 - 07:46
#2305
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Цитата:
Гога:
Кто ***Мы** ?

Не переживай, тебя то в этом списке уж точно нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33557
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 09.11.23 - 09:48
#2306
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Мы, это конечно же костанайцы.
Ниикакие либо там иностранцы..
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