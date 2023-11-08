Re: «Пришел убедиться, что деньги у Калкаева» - Видеофайлы...

Отправлено: - 08:06

Очень быстро нечистые на руку граждане, а то и откровенно криминальные личности адаптировались к условиям "игры" системы выстроенной прежним режимом, в самых разных отраслях и менты, и акимы, судьи, прокуроры, чекисты, директора тоо, предприниматели, что мало таскали средств для того чтобы урвать нужный кусок земли? Трактор при приватизации?! Да где угодно при любом удобном случае тащили и сували в нужные ладошки наличку