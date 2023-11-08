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≡ «Пришел убедиться, что деньги у Калкаева» - Видеофайлы негласных следственных действий по делу Аскара Дарбаева посмотрели в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47933
«Пришел убедиться, что деньги у Калкаева» - Видеофайлы негласных следственных действий по делу Аскара Дарбаева посмотрели в суде
Отправлено: 08.11.23 - 21:14
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8 ноября суд весь день просматривал диски с видео встреч Дарбаева, Корнеева и Калкаева, слушал аудиофайлы их разговоров. Сам Корнеев не пришел из-за состояния здоровья, но суд разрешил продолжить процесс в присутствии его адвокатов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33557
Re: «Пришел убедиться, что деньги у Калкаева» - Видеофайлы...
Отправлено: 08.11.23 - 21:14
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
193
Re: «Пришел убедиться, что деньги у Калкаева» - Видеофайлы...
Отправлено: 08.11.23 - 21:36
#2
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Новый Казахстан наступает, это чувствуется, скоро многие пригревшиеся на теле государства крысы получат по заслугам, будет им и интим под конвоем и конвой под интимом
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
436
Re: «Пришел убедиться, что деньги у Калкаева» - Видеофайлы...
Отправлено: 09.11.23 - 00:34
#3
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Михаил Корнеев, полная поддержка!!!
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
193
Re: «Пришел убедиться, что деньги у Калкаева» - Видеофайлы...
Отправлено: 09.11.23 - 08:06
#4
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Очень быстро нечистые на руку граждане, а то и откровенно криминальные личности адаптировались к условиям "игры" системы выстроенной прежним режимом, в самых разных отраслях и менты, и акимы, судьи, прокуроры, чекисты, директора тоо, предприниматели, что мало таскали средств для того чтобы урвать нужный кусок земли? Трактор при приватизации?! Да где угодно при любом удобном случае тащили и сували в нужные ладошки наличку
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1314
Re: «Пришел убедиться, что деньги у Калкаева» - Видеофайлы...
Отправлено: 09.11.23 - 09:29
#5
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Мда,Калкаев хороший друг... Как он потом жить будет в нашем городе и с таким грузом на совести? Никогда не понимал таких людей.
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