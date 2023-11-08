Отправлено: - 22:38

Гога:

----Откуда такая уверенность ? Ведь демократия ? Референдум будет

111:

Ты гражданин другого государства, тебе не понять, а свое я знаю назубок.. У нас именно так

Мишаня:

У других поссоветах также, нет различий

[Исправлено: Kairat stayer, 08.11.2023 - 22:40]

Цитата:Цитата:Цитата:По глобальным вопросам будут решения принимать США и Китай. Строительства АЭС возможно и не коснется.Ильяс недавно в народных новостях отмечал, что Казахстан зависит от Китая и России, согласен.При этом, сама Россия зависит экономически от Китая и Индии, недавно отмечали дисконтом продают за их валюты углеводороды и. т. д.Военном плане Россия зависима от Китая, Ирана, Северной Кореи, если война затянется, выиграет то сторона у кого больше ресурсов, вооружения и. т. д.В высокотехнологическом плане зависима от Запада и США. Тот же "грамотей" Ильяс, отмечал якобы посадки самолетов в полях фейки. При этом, российские специалисты отмечали, что 97 процентов внутренних авиарейсов осуществляется импортными самолетами. Которые из-за санкции не обслуживаются, не обновляется програмное обеспечение, не поступают комплектующие.