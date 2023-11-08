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Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47930
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 15:56
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан дополнительно рассматривает предложения двух американских компаний по строительству АЭС. По словам Саткалиева, решение будет приниматься после проведения референдума.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33553
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 20:01
Цитата:
Возможно через подставную фирму..
ACROS:
ДА и строить будет русские специалисты.
ДА и строить будет русские специалисты.
Возможно через подставную фирму..
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 20:54
Цитата:
Принципиально прав, Михаил ниже чуть расширил и обозначил различия. Для РК предпочтительней классическая АЭС, размещенная в энергодефицитном районе РА, то бишь - юге/юго-востоке. Так же Михаил привел большой плюс классических АЭС, отработав в основном реакторе, отходы как топливо загружают в "быстрый" реактор иного типа (на быстрых нейтронах). Получается практически безотходная технология ядерного топлива.
Модульные скорее для густонаселенных районов. И да, модульные АЭС - тема довольно свежая. Спецам виднее, надеюсь вопрос решит ТЭО, а не откат
saba:
Если я не прав
Если я не прав
Принципиально прав, Михаил ниже чуть расширил и обозначил различия. Для РК предпочтительней классическая АЭС, размещенная в энергодефицитном районе РА, то бишь - юге/юго-востоке. Так же Михаил привел большой плюс классических АЭС, отработав в основном реакторе, отходы как топливо загружают в "быстрый" реактор иного типа (на быстрых нейтронах). Получается практически безотходная технология ядерного топлива.
Модульные скорее для густонаселенных районов. И да, модульные АЭС - тема довольно свежая. Спецам виднее, надеюсь вопрос решит ТЭО, а не откат
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 20:57
Цитата:
А как иначе? Так и будет. Типа сельхозпредприятия ТОО Дженерал Улькен.
111:
Возможно через подставную фирму..
Возможно через подставную фирму..
А как иначе? Так и будет. Типа сельхозпредприятия ТОО Дженерал Улькен.
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:00
Цитата:
Копчёную жаю или казы, пожалуйста!
ACROS:
Если будет не так, то пришлю вам бутылку "Хенесси".
Если будет не так, то пришлю вам бутылку "Хенесси".
Копчёную жаю или казы, пожалуйста!
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:07
Цитата:
----Тогда вопрос - зачем такое министерство ?
saba:
А яйца ?... министерство не должно такими делами заниматься
А яйца ?... министерство не должно такими делами заниматься
----Тогда вопрос - зачем такое министерство ?
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:09
Цитата:
----Откуда такая уверенность ? Ведь демократия ? Референдум будет
111:
уже конечно же все решено,
уже конечно же все решено,
----Откуда такая уверенность ? Ведь демократия ? Референдум будет
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33553
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:11
Цитата:
Ты гражданин другого государства, тебе не понять, а свое я знаю назубок..
У нас именно так..
Гога:
Откуда такая уверенность ?
Откуда такая уверенность ?
Ты гражданин другого государства, тебе не понять, а свое я знаю назубок..
У нас именно так..
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:20
Цитата:
У других поссоветах также, нет различий
111:
У нас именно так..
У нас именно так..
У других поссоветах также, нет различий
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 21:29
Большая игра только начинается, за американцев раньше речи-же не было. Скоро последние с китайцами договорятся, в ходе анонсированной встречи и покажут вендорам,такой вендор,что мало не покажется!😂😂😂.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1067
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 22:35
Цитата:
Казахстан, если по секрету, это топливо сам производит и всем желающим продаёт.
Или это тоже страшенная зависимость, типа "бояться своей собственной тени"?
Сабыр:
это ведь ТАКАЯ потом зависимость от топлива
это ведь ТАКАЯ потом зависимость от топлива
Казахстан, если по секрету, это топливо сам производит и всем желающим продаёт.
Или это тоже страшенная зависимость, типа "бояться своей собственной тени"?
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 22:38
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По глобальным вопросам будут решения принимать США и Китай. Строительства АЭС возможно и не коснется.
Ильяс недавно в народных новостях отмечал, что Казахстан зависит от Китая и России, согласен.
При этом, сама Россия зависит экономически от Китая и Индии, недавно отмечали дисконтом продают за их валюты углеводороды и. т. д.
Военном плане Россия зависима от Китая, Ирана, Северной Кореи, если война затянется, выиграет то сторона у кого больше ресурсов, вооружения и. т. д.
В высокотехнологическом плане зависима от Запада и США. Тот же "грамотей" Ильяс, отмечал якобы посадки самолетов в полях фейки. При этом, российские специалисты отмечали, что 97 процентов внутренних авиарейсов осуществляется импортными самолетами. Которые из-за санкции не обслуживаются, не обновляется програмное обеспечение, не поступают комплектующие.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.11.2023 - 22:40]
Гога:
----Откуда такая уверенность ? Ведь демократия ? Референдум будет
----Откуда такая уверенность ? Ведь демократия ? Референдум будет
Цитата:
111:
Ты гражданин другого государства, тебе не понять, а свое я знаю назубок.. У нас именно так
Ты гражданин другого государства, тебе не понять, а свое я знаю назубок.. У нас именно так
Цитата:
Мишаня:
У других поссоветах также, нет различий
У других поссоветах также, нет различий
По глобальным вопросам будут решения принимать США и Китай. Строительства АЭС возможно и не коснется.
Ильяс недавно в народных новостях отмечал, что Казахстан зависит от Китая и России, согласен.
При этом, сама Россия зависит экономически от Китая и Индии, недавно отмечали дисконтом продают за их валюты углеводороды и. т. д.
Военном плане Россия зависима от Китая, Ирана, Северной Кореи, если война затянется, выиграет то сторона у кого больше ресурсов, вооружения и. т. д.
В высокотехнологическом плане зависима от Запада и США. Тот же "грамотей" Ильяс, отмечал якобы посадки самолетов в полях фейки. При этом, российские специалисты отмечали, что 97 процентов внутренних авиарейсов осуществляется импортными самолетами. Которые из-за санкции не обслуживаются, не обновляется програмное обеспечение, не поступают комплектующие.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.11.2023 - 22:40]
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 23:00
Цитата:
ЦРУ, замените ему методичку,
Он уже давно засветился..
Kairat stayer:
По глобальным вопросам будут решения принимать США и Китай
По глобальным вопросам будут решения принимать США и Китай
ЦРУ, замените ему методичку,
Он уже давно засветился..
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 23:02
Цитата:
Просто ужас какой то.
[Исправлено: alex_60, 08.11.2023 - 23:16]
Kairat stayer:
При этом, сама Россия зависит экономически от Китая и Индии,
При этом, сама Россия зависит экономически от Китая и Индии,
Просто ужас какой то.
[Исправлено: alex_60, 08.11.2023 - 23:16]
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 23:04
Цитата:
Остановите его, это безумство какое то.
Kairat stayer:
Военном плане Россия зависима от Китая, Ирана, Северной Кореи
Военном плане Россия зависима от Китая, Ирана, Северной Кореи
Остановите его, это безумство какое то.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2717
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 23:33
Цитата:
В статье же написано - //в планах заявки рассматриваем предложения двух американских компаний: General Electric и NuScale.//
Ну кто же ещё, если не эти "друзья"
alex_60:
вот интересно, какая страна участвовала в этих исследованиях?
вот интересно, какая страна участвовала в этих исследованиях?
В статье же написано - //в планах заявки рассматриваем предложения двух американских компаний: General Electric и NuScale.//
Ну кто же ещё, если не эти "друзья"
-
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