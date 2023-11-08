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≡ Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47930
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 15:56
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан дополнительно рассматривает предложения двух американских компаний по строительству АЭС. По словам Саткалиева, решение будет приниматься после проведения референдума.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33553
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 20:01
#15
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Цитата:
ACROS:
ДА и строить будет русские специалисты.

Возможно через подставную фирму..
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1100
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 20:54
#16
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Цитата:
saba:
Если я не прав

Принципиально прав, Михаил ниже чуть расширил и обозначил различия. Для РК предпочтительней классическая АЭС, размещенная в энергодефицитном районе РА, то бишь - юге/юго-востоке. Так же Михаил привел большой плюс классических АЭС, отработав в основном реакторе, отходы как топливо загружают в "быстрый" реактор иного типа (на быстрых нейтронах). Получается практически безотходная технология ядерного топлива.
Модульные скорее для густонаселенных районов. И да, модульные АЭС - тема довольно свежая. Спецам виднее, надеюсь вопрос решит ТЭО, а не откат
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1100
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 20:57
#17
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Цитата:
111:
Возможно через подставную фирму..

А как иначе? Так и будет. Типа сельхозпредприятия ТОО Дженерал Улькен.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1100
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:00
#18
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Цитата:
ACROS:
Если будет не так, то пришлю вам бутылку "Хенесси".

Копчёную жаю или казы, пожалуйста!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9019
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:07
#19
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Цитата:
saba:
А яйца ?... министерство не должно такими делами заниматься

----Тогда вопрос - зачем такое министерство ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9019
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:09
#20
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Цитата:
111:
уже конечно же все решено,

----Откуда такая уверенность ? Ведь демократия ? Референдум будет :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33553
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:11
#21
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Цитата:
Гога:
Откуда такая уверенность ?

Ты гражданин другого государства, тебе не понять, а свое я знаю назубок..
У нас именно так..
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1100
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:20
#22
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Цитата:
111:
У нас именно так..

У других поссоветах также, нет различий
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4624
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 21:29
#23
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Большая игра только начинается, за американцев раньше речи-же не было. Скоро последние с китайцами договорятся, в ходе анонсированной встречи и покажут вендорам,такой вендор,что мало не покажется!😂😂😂.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1067
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 22:35
#24
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Цитата:
Сабыр:
это ведь ТАКАЯ потом зависимость от топлива

Казахстан, если по секрету, это топливо сам производит и всем желающим продаёт.
Или это тоже страшенная зависимость, типа "бояться своей собственной тени"? :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4624
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 22:38
#25
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Цитата:
Гога:
----Откуда такая уверенность ? Ведь демократия ? Референдум будет


Цитата:
111:
Ты гражданин другого государства, тебе не понять, а свое я знаю назубок.. У нас именно так


Цитата:
Мишаня:
У других поссоветах также, нет различий


По глобальным вопросам будут решения принимать США и Китай. Строительства АЭС возможно и не коснется.

Ильяс недавно в народных новостях отмечал, что Казахстан зависит от Китая и России, согласен.

При этом, сама Россия зависит экономически от Китая и Индии, недавно отмечали дисконтом продают за их валюты углеводороды и. т. д.

Военном плане Россия зависима от Китая, Ирана, Северной Кореи, если война затянется, выиграет то сторона у кого больше ресурсов, вооружения и. т. д.

В высокотехнологическом плане зависима от Запада и США. Тот же "грамотей" Ильяс, отмечал якобы посадки самолетов в полях фейки. При этом, российские специалисты отмечали, что 97 процентов внутренних авиарейсов осуществляется импортными самолетами. Которые из-за санкции не обслуживаются, не обновляется програмное обеспечение, не поступают комплектующие.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.11.2023 - 22:40]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 23:00
#26
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Цитата:
Kairat stayer:
По глобальным вопросам будут решения принимать США и Китай


ЦРУ, замените ему методичку,
Он уже давно засветился..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 23:02
#27
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Цитата:
Kairat stayer:
При этом, сама Россия зависит экономически от Китая и Индии,


Просто ужас какой то.

[Исправлено: alex_60, 08.11.2023 - 23:16]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19600
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 23:04
#28
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Цитата:
Kairat stayer:
Военном плане Россия зависима от Китая, Ирана, Северной Кореи


Остановите его, это безумство какое то.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2717
Re: Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5...
Отправлено: 08.11.23 - 23:33
#29
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Цитата:
alex_60:
вот интересно, какая страна участвовала в этих исследованиях?


В статье же написано - //в планах заявки рассматриваем предложения двух американских компаний: General Electric и NuScale.//

Ну кто же ещё, если не эти "друзья" :lol:
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