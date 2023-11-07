Отправлено: - 21:52

Ильяс:

дело не в штрафах, дело в отношении. То есть, сидите и не песимиздите, взял протокол и пшол вон.

Цитата:Да это понятно, я от части ведь, по тоже. Им что трудно на месте разобраться? Какого лешего я куда то ехать должен, если протокол должен по уставу даже вроде, составляться на месте. Ну и со штрафами тоже самое, какого лешего лепить их во все дыры не разобравшись на месте? Зато загнав вас (в множественном числе - водителей) можно давить на психику и доводить безобидную ситуацию до штрафа, если не прости господи - взятки!