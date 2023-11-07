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≡ "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47930
"Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
Отправлено: 07.11.23 - 19:56
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- Я бы сказал так, есть энергия страны, энергия города, а у вас есть энергия настоящего мужчины, настоящего бойца. И мы это почувствовали в тех делах, которые вы уже совершили, - отметил на вручении общественник Александр ЗАСКАЛЬКО.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21161
Re: Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
Отправлено: 07.11.23 - 19:56
#1
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Цитата:
Он подчеркнул, что граждане проявили высокую активность и на участках "показали заинтересованность в этом процессе, продемонстрировали поддержку политики президента". Напомним, итоговая явка на выборах по области составила всего 48,7%, а по Рудному еще меньше - всего 37,8%.

37 это уже высокая, считается?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33553
Re: "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору...
Отправлено: 07.11.23 - 20:46
#2
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Цитата:
Я общаюсь с соседями, с таксистами

Таксисты сила..
А сосед таксист, вдвойне .
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
313
Re: "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору...
Отправлено: 08.11.23 - 01:01
#3
Комментарий удален модератором.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
39
"Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
Отправлено: 08.11.23 - 09:51
#4
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14442
Re: "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору...
Отправлено: 08.11.23 - 15:37
#5
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а че на встречу никто в сапогах то не пришел?
ионенко же плоть от плоти народной
он завсегда с народом трудовым
надо было в сапогах в ватнике и с грязными ручищами туда, еще прокуриться махоркой
вот новый аким из мужиков бы оценил данный жест
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33553
"Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
Отправлено: 08.11.23 - 19:17
#6
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Мне кажется временный аким, которого поставили для "пока что", место застолбить..
Что то он через чур спокойный..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5155
Re: "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору...
Отправлено: 08.11.23 - 19:55
#7
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Цитата:
maxsaf:
37 это уже высокая, считается


По вашим меркам - да, по назарбаевским - мизер. Чуть более 30% проголосовало за него, то есть - двоим пох...р, третий - за него.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1100
Re: "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору...
Отправлено: 08.11.23 - 21:04
#8
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Только избрали, а уже оды слагают. Восток - дело тонкое!
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1100
Re: "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору...
Отправлено: 08.11.23 - 21:05
#9
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Цитата:
111:
временный аким, которого поставили

Так поставили или избрали?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33553
"Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
Отправлено: 08.11.23 - 21:08
#10
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Цитата:
Мишаня:
Так поставили или избрали?

А логически ты видишь как?
Сперва поставили, потом выбрали..
Как и всегда, со всеми ИО..
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1100
"Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
Отправлено: 08.11.23 - 21:16
#11
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Цитата:
111:
А логически ты видишь как?

Вижу, что избрали. На 4 года!? Или это временный? Он же не президент - на пожизненном быть.

[Исправлено: Мишаня, 08.11.2023 - 20:17]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33553
"Его судьба зависит от жителей города" - Виктору Ионенко вручили удостоверение акима Рудного
Отправлено: 08.11.23 - 21:22
#12
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Цитата:
Мишаня:
На 4 года!?

На 4 года?
Конечно временный..
По крайней мере у нас..
У нас должно лет 15..
Ну минимум два три срока..

[Исправлено: 111, 08.11.2023 - 21:23]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3401
Re: "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору...
Отправлено: 08.11.23 - 21:45
#13
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Вот я и говорю. Профанация. В чём смысл выборов этих. Сначала надо было систему местного самоуправления переделать, а не выборы выбирать. Всё быстрей-быстрей,куда торопиться, нормальной оппозиции всё равно нет,чтобы власть на низах забрали. Сейчас всё сделали впопыхах. Столько нюансов выплывет, которые надо будет переделывать. Самый главный как будет складываться бюджет? Будет ли выборный Аким города подчиняться назначенному Акиму области и т.д. Вся система была заточена под назначаемого акима, а тут нате вам выбрали. Вот к примеру простой вопрос. Будет ли горфинотдел обязан отчитываться перед областным управлением или только перед акимом города?
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