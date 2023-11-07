Re: "Его судьба зависит от жителей города" - Виктору...

Отправлено: - 21:45

Вот я и говорю. Профанация. В чём смысл выборов этих. Сначала надо было систему местного самоуправления переделать, а не выборы выбирать. Всё быстрей-быстрей,куда торопиться, нормальной оппозиции всё равно нет,чтобы власть на низах забрали. Сейчас всё сделали впопыхах. Столько нюансов выплывет, которые надо будет переделывать. Самый главный как будет складываться бюджет? Будет ли выборный Аким города подчиняться назначенному Акиму области и т.д. Вся система была заточена под назначаемого акима, а тут нате вам выбрали. Вот к примеру простой вопрос. Будет ли горфинотдел обязан отчитываться перед областным управлением или только перед акимом города?