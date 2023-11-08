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≡ Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю Федоровки, убившему возлюбленную, вынес суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47930
Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю Федоровки, убившему возлюбленную, вынес суд
Отправлено: 08.11.23 - 12:28
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Агрессию мужчина проявлял с самого начала отношений. После двух месяцев совместного проживания потерпевшая поняла, что с подсудимым дальнейшая жизнь не сложится. И пара рассталась.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26095
Re: Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю...
Отправлено: 08.11.23 - 12:28
#1
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Никогда, такого - небыло.
И вот... :-o
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
53
Re: Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю...
Отправлено: 08.11.23 - 14:18
#2
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"Учитывая степень тяжести совершенного преступления, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет " - а талоны на доп. паёк не забыли ему присудить ? Что за закон такой "гуманный " к бандитам и насильникам ! :-(
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13563
Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю Федоровки, убившему возлюбленную, вынес суд
Отправлено: 08.11.23 - 14:31
#3
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Цитата:
Филипповна:
Женщины ведите себя осторожно. Вы, же видите что у людей крышу срывает. Один полицейских убил свою жену, оставил детей без мамы. Этот свою любовь избил. Будьте аккуратны. Не злите таких мужиков. Избегайте, не встречайтесь лишний раз И тем более водку с такими опасно пить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33553
Re: Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю...
Отправлено: 08.11.23 - 15:24
#4
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Любовь зла..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6434
Re: Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю...
Отправлено: 08.11.23 - 16:10
#5
Комментарий удален модератором.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
53
Re: Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю...
Отправлено: 08.11.23 - 17:10
#6
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Цитата:
Vit:
Не злите таких мужиков
Да как их определить, что они - ТАКИЕ? Этот гад каждые 10 лет будет убивать по женщин , так по нашим законам получается ? Мёртвую насиловал в извращённой форме ...
:-o :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1482
Re: Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю...
Отправлено: 08.11.23 - 18:30
#7
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Цитата:
Избил и изнасиловал в извращенной форме -

Источник:


Вообще такого не было никогда...и вот опять..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33553
Re: Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю...
Отправлено: 08.11.23 - 18:49
#8
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Цитата:
Филипповна:
Мёртвую насиловал в

Что то не нашел, описания..
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
53
Re: Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю...
Отправлено: 08.11.23 - 21:36
#9
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Цитата:
111:
Что то не нашел, описания.
Вот цитата :множественные удары кулаками, а также металлическим предметом, повлекшими по неосторожности смерть. Следом мужчина, используя беспомощное состояние своей жертвы, совершил изнасилование в естественной и извращенной формах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33553
Избил и изнасиловал в извращенной форме - Приговор жителю Федоровки, убившему возлюбленную, вынес суд
Отправлено: 08.11.23 - 21:38
#10
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Цитата:
Филипповна:
Вот цитата :множественные удары кулаками, а также металлическим

Нет, там нет того, что девушка уже умерла.
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