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Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
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