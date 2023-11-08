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≡ Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47929
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 15:56
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан дополнительно рассматривает предложения двух американских компаний по строительству АЭС. По словам Саткалиева, решение будет приниматься после проведения референдума.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33549
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 20:01
#15
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Цитата:
ACROS:
ДА и строить будет русские специалисты.

Возможно через подставную фирму..
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Мишаня
* Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1098
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 20:54
#16
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Цитата:
saba:
Если я не прав

Принципиально прав, Михаил ниже чуть расширил и обозначил различия. Для РК предпочтительней классическая АЭС, размещенная в энергодефицитном районе РА, то бишь - юге/юго-востоке. Так же Михаил привел большой плюс классических АЭС, отработав в основном реакторе, отходы как топливо загружают в "быстрый" реактор иного типа (на быстрых нейтронах). Получается практически безотходная технология ядерного топлива.
Модульные скорее для густонаселенных районов. И да, модульные АЭС - тема довольно свежая. Спецам виднее, надеюсь вопрос решит ТЭО, а не откат
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Мишаня
* Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1098
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 20:57
#17
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Цитата:
111:
Возможно через подставную фирму..

А как иначе? Так и будет. Типа сельхозпредприятия ТОО Дженерал Улькен.
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Мишаня
* Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1098
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:00
#18
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Цитата:
ACROS:
Если будет не так, то пришлю вам бутылку "Хенесси".

Копчёную жаю или казы, пожалуйста!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9019
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:07
#19
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Цитата:
saba:
А яйца ?... министерство не должно такими делами заниматься

----Тогда вопрос - зачем такое министерство ?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9019
Строительство АЭС: Казахстан рассматривает предложения из 5 стран
Отправлено: 08.11.23 - 21:09
#20
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Цитата:
111:
уже конечно же все решено,

----Откуда такая уверенность ? Ведь демократия ? Референдум будет :-x
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